SISTE OFFISIELLE: Hertuginne Meghan og prins Harry under en av sine siste offisielle plikter i London tidligere denne måneden. Foto: Doug Peters

Harry og Meghan forlater Instagram

Ett år etter at de lanserte @sussexroyal på Instagram, takker prinseparet for seg.

For mindre enn 30 minutter siden

I dag, tirsdag 31. mars, er nemlig den siste dagen prins Harry (35) og hertuginne Meghan (38) er tilknyttet det britiske kongehuset på tradisjonelt vis. Fra og med onsdag er de løsrevet – etter eget ønske.

Kongehusekspert: – Nå blir de fritt vilt

I en Instagram-post mandag ettermiddag takket Harry og Meghan følgerne sine for støtte og inspirasjon.

Prinseparet, som nylig skal ha flyttet fra Canada til California for å bosette seg permanent der, skriver under bildeposten at de nå skal fokusere på et nytt kapittel, men fortsatt jobbe for en bedre verden.

«Selv om dere nok ikke ser oss her, så vil arbeidet fortsette», skriver Meghan og Harry.

«Vi ser frem til å ta opp tråden igjen med dere snart. Dere har vært fantastiske», skriver hertugparet, før de oppfordrer alle til å ta vare på seg selv og andre.

Hertuginne Meghan og prins Harry forklarte på nyåret, da de valgte å trekke seg tilbake fra kongehuset, at de heretter vil være økonomisk uavhengig. Meghan har allerede inngått avtale med Disney.

Om Meghan og Harry dukker opp på Instagram med ny konto under et annet navn, gjenstår å se. Det var 2. april i fjor at de to lanserte @sussexroyal som sin offisielle kanal ut mot omverdenen. Siden har de opparbeidet seg en følgerskare på over 11 millioner.

les også Coronasmittet prins Charles ute av selvisolasjon

Meghan og Harry tok med seg sin åtte måneder gamle sønn Archie og flyttet til Canada like over jul. Det har vært antatt at det var der familien ville slå seg ned. I forrige uke kom imidlertid nyheten om at de har flyttet til Los Angeles, der amerikanske Meghan bodde og jobbet da hun ble kjent med prinsen.

Britiske medier: Dronningen har straffet Harry og Meghan hardt

Harry og Meghan besøkte England i begynnelsen av mars for sin siste offisielle opptreden. Da kastet de glans over flere anledninger (artikkelen fortsetter under videoen).

President Donald Trump var raskt ute i helgen med å tvitre at han nekter å ta regningen for prinseparets sikkerhetsopplegg i USA. Canada har også fraskrevet seg det ansvaret.

Meghan og Harry har heller ikke søkt USA om å få sitt behov for sikkerhet dekket økonomisk.

Daily Mail skriver at det vil koste om lag 48 millioner kroner årlig å trygge Meghan, Harry og Archie. Angivelig skal prins Charles være innstilt på å spytte i halvparten av beløpet for å hjelpe sin yngste sønn og hans familie, som et privat bidrag.

Hvor den lille familien nå har bosatt seg, sier ikke rapportene noe om, annet enn at familien i tråd med karantenereglene i California lever isolert, angivelig nær Hollywood.

Hudfletter Meghan og Harry: – Bortskjemte og hyklerske

Prins Harry har snakket åpent om det å flytte fra hjemlandet og vurderingene bak beslutningen:

les også Trump: Nekter å betale for Meghan og Harrys sikkerhet

les også Harry og Meghan skal ha flyttet igjen

les også Siste kongelige opptreden for Harry og Meghan

Publisert: 31.03.20 kl. 09:15

Les også

Fra andre aviser