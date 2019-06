BESØKTE LGBT-SENTER: Prins William, med Albert Kennedy Trust-leder Tim Sigsworth i bakgrunnen. Foto: JONATHAN BRADY/POOL

Prins William bekymret for reaksjoner hvis barna er homofile

Hertugen av Cambridge ville ikke reagert negativt på om noen av barna hans stod frem som homofile, men tror det kunne blitt spesielt utfordrende for dem.

Trebarnsfaren besøkte onsdag hovedkvarteret til Albert Kennedy Trust i Øst-London, som jobber med å hjelpe LGBT-personer som er hjemløse på grunn av sin legning.

Der uttrykte tronarvingen blant annet hvor forferdet han var over det nylige angrepet på et lesbisk par på en buss i samme by.

På spørsmål fra en ung homofil mann om hvordan hertugen ville reagert om et av barna hans fortalte at han eller hun var homofil, svarte William ifølge The Guardian:

– Jeg tror ikke du begynner å tenke på slikt før du er forelder, og jeg tenker – åpenbart, helt greit for min del. Det jeg ville vært bekymret for er hvordan, med tanke på rollen mine barn har, hvordan det vil bli oppfattet og sett på. Så Catherine og jeg har snakket mye om det, for å være trygge på at de er forberedt.

FAMILIE: Hertugen og hertuginnen av Cambridge har barna George (5), Charlotte (4) og Louis (1) sammen. Foto: MATT PORTEOUS/KENSINGTON PALACE

William forteller at han har tenkt på problemstillingen, og medgir å være nervøs med tanke på den – men understreker at det kun er omverdenens eventuelle reaksjoner som bekymrer ham.

Frykter diskriminering

– Ikke fordi jeg bekymrer meg over hvorvidt de er homofile eller noe slikt. Det handler mer om at jeg er bekymret for presset – som alle dere her kjenner til – de ville fått på seg og hvor mye vanskeligere livet deres kunne blitt.

Hertugen legger til at han skulle ønske de levde i en verden hvor homofili ble sett på som normalt og uproblematisk.

– Jeg støtter helt og fullt de valg de tar, men det bekymrer meg fra et foreldreståsted hvor mange hindringer, hatske ord, forfølgelse og diskriminering som kan komme. Det bekymrer meg en del. Men det er det vi alle skal prøve å rette på, legge bak oss og ikke gå tilbake til.

Albert Kennedy Trust-leder Tim Sigsworth sier ifølge The Guardian at en slik støtte fra en fremtidig monark til egne eventuelle LGBT-barn er en beskjed til hele samfunnet og ville gjort en stor forskjell.

