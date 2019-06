SATT FAST I FJELLSIDE: Andrea Badendyck (24) og fire andre måtte reddes ned fra en fjellside i Nusfjord med et SeaKing-helikopter etter at de ble sittende fast. Foto: Mattis Sandblad/VG

Toppblogger Andrea Badendyck hentet i helikopter fra fjellside

24-åringen og de fire andre i turfølget satte seg fast i en fjellside i Lofoten. Etter tre timer ble de hentet ned av Røde Kors.

I 14-tiden torsdag meldte politiet i Nordland på Twitter at et turfølge på fem satt fast i en fjellside i Nusfjord i Lofoten.

– Røde Kors har forsøkt, men det er for bratt å få dem ut til fots, skriver de.

På Instagram stories oppdaterte Andrea Badendyck parallelt fra fjellsiden.

– Vi er stuck i en fjellvegg gudene vet hvor høyt over havet, og måtte ringe nødsentralen for å få hjelp. Kommer oss hverken opp eller ned, er for bratt», skriver bloggeren på en video som viser utsikten.

I en oppdatering skriver hun at de måtte vente tre timer i fjellveggen før hjelpen kom. Her takker hun Røde Kors og Luftforsvaret for innsatsen. Ifølge bloggeren ble de alle hentet opp med tau, én etter én.

– Dere er noen helter!

Politiet skriver at alle i turfølget var i god behold etter hendelsen, og at det ikke var behov for legetilsyn.

Badendyck la torsdag ut et blogginnlegg hvor hun forteller at hun er i Nord-Norge for første gang, og at Lofoten er det vakreste hun har sett.

Det har ikke lykkes VG i å komme i kontakt med Badendyck.

24-åringen var i fjor en av deltagerne i «Farmen kjendis». Hun klarte seg frem til uke syv av i realityserien.

DELTE OPPLEVELSEN: Andrea Badendyck la ut oppdateringer fra sin posisjon på fjellet og i redningshelikopteret. Foto: SKJERMDUMP / INSTAGRAM

Publisert: 28.06.19 kl. 11:11