Jørgine Vasstrand leder semifinalen i årets «Skal vi danse»

NYDALEN (VG) Treningsbloggeren har hanket inn totalt syv tiere i kveldens «Skal vi danse»-sending og leder foreløpig semifinalen.

– Det er helt fantastisk. Nå gjenstår det bare å se om jeg får stemmene til publikum også, sier Vasstrand til VG.

Jørgine «Funkygine» Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen ligger på førsteplass med hele 79 poeng fra dommerne.

Men også «YouTuber» Victor Sotberg og svømmeprofilen Aleksander Hetland kan si seg fornøyde etter å ha danset seg til full pott i hver sin dans.

Har du sett? Lisa Børud fra «Stjernekamp» har forlovet seg

Sortberg ligger foreløpig sist på plasseringen med 75 poeng, og Aleksander på andreplass med 76 poeng.

I elleve uker har kjendisene gjort alt de kan for å overbevise både seerne og dommerne om at de fortjener å være med videre på parketten. Lørdag var det duket for semifinale og årets nest siste «Skal vi danse»-konkurranse.

Ifølge pressekontakt Siril Vatne Meling i TV 2, har kampen om finaleplassene aldri vært jevnere. Alle de tre parene som konkurrerte hadde 351 dommerpoeng sammenlagt fra tidligere danser.

Fikk du med deg? «Stjernekamp» vant lørdagskvelden

Etter første omgang var det treningsprofil Jørgine Massa Vasstrand og dansepartneren Jørgen Nilsen som tok ledelsen. De rørte dommerne med sin vals til “I will always love you” og sanket inn tre tiere fra dommerpanelet.

– Dette var en eventyrlig vakker vals, sa Merete Lingjærde.

Vasstrand beholdt ledelsen også i andre omgang og danset seg til full pott med sin jive.

Emilie Nereng: – Jeg fikk virkelig oppleve hvor slemme folk kunne være

– Det var den gøyeste dansen så langt i «Skal vi danse», sier Vasstrand.

HYLLET VENNSKAPET: Svømmeprofilen Aleksander Hetland Nadya Khamitskaya danset seg til 36 poeng med sin quickstep til “I’ll be there for you” fra den kjente Tv-serien Friends. Foto: OLA VATN

Forrige uke var det den tidligere toppbloggeren Emilie Nereng og dansepartner Santino Mirenna som måtte forlate dansekonkurransen etter en følelsesladet duell mot Victor Sotberg.

Dette danset parene i semifinalen:

Jørgine og Jørgen skal danse vals til «I will always love you» med Whitney Houston, og jive til «Land of 1000 dances» av Wilson Pickett.

Aleksander og Nadya skal danse quickstep til «I´ll be there for you» av The Rembrandts og argentinsk tango til «El tango de Roxanne» fra Moulin Rouge.