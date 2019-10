KRITISK: Komiker og tidligere NRK-programleder Tore Skoglund. Her på et bilde fra i fjor. Foto: Terje Mortensen, VG

NRK-profil Tore Skoglund opprørt over «Du skal høre mye»-reklameparodi

Orkla mangler folkeskikk, mener tidligere programleder Tore Skoglund, som nå varsler at han vil engasjere en advokat for å se om selskapet kan ha gjort noe lovstridig.

Nå nettopp







Orkla har i høst lansert en reklamekampanje for sjokoladechips-produktet Smash.

I reklameinnslagene har de latt seg inspirere av den legendariske vitseprogrammet «Du skal høre mye» som gikk på NRK i perioden 1987 til 2003, hvor blant annet humorgiganter som Arthur Arntzen og lokale humorhelter som Kjell Robertsen var hyppige gjester.

Fakta om «Du skal høre mye» Et norsk hunorprogram som gikk på NRK fra 1987 til 2003

Tore Skoglund var programleder

Programmet ble sendt fra utestedet Rorbua i Tromsø, der programlederen og gjestene var samlet for å utveksle humoristiske anekdoter og vitser

Trond Myhre var fast huspianist

Det ble i alt sendt 250 episoder av serien

Men tidligere programleder Tore Skoglund har ikke et eneste positivt ord å si om parodien på programmet han brukte 16 år av livet sitt på.

NY REKLAME: Denne reklamekampanjen fra Orkla om Smash setter sinnet i kok hos Tore Skoglund. Foto: Skjermdump Orkla

Faktisk har han ikke noe til overs for TV-reklame i det store og hele.

– Det er et paradoks at de bruker programmet vårt, «Du skal høre mye» til å lage reklame, ettersom jeg hater TV-reklame dypt og inderlig. Det er også derfor jeg har holdt meg til NRK i alle år. Og så skal jeg nå bli indirekte medvirkende i en reklame for sjokoladesalget til et stort konsern. Og ikke spiser jeg sjokolade, sier Skoglund.

Han mener også humoren i reklameinnslagene står til stryk.

– Hadde det nå en gang vært artig, så kunne man flirt litt av det. Men de klarte ikke vekke noe latter hos meg overhodet. Dette blir bare dumt, sier Skoglund, og legger til:

– Jeg synes det er dårlig håndverk, rett og slett. Teksten, produksjonen, og fremføringen. Det er ikke godt nok.

NRK-profilen mistet sønnen: Tiden leger ikke alle sår

RADARPAR: Her er Arthur «Oluf» Arntzen og Tore Skoglund på scenen i 1991. Foto: Jon Eeg, NTB Scanpix

Skoglund mener også Orkla burde hatt «folkeskikk» nok til å informere han og de andre bak «Du skal høre mye» før de produserte kampanjen.

– De burde tatt kontakt med oss som lagde programmet i forkant av noe slikt, det er rein folkeskikk. Jeg vet ikke om de har brutt noen lover, men jeg skal få en advokat til å se på dette.

Arthur «Oluf» Arntzen om demenssykdommen: «Enkelte dager husker jeg ingenting»

Kommunikasjonsdirektør i Orkla, Inger Marie Ingdahl, synes det er leit at Skoglund blir opprørt, og sier reklamene er ment som en hyllest.

– Dette er ikke ment som noen kopi, men er en ren hyllest til retrokultur og 90-tallet. Smash har lenge jobbet med slagordet «Det skal godt gjøres å spise bare en», som har vært brukt i flere typer reklamer, og som folk har blitt godt kjent med. Vi prøvde å se for oss hvordan det funket på nordnorsk, og da syntes vi det passet godt som tittel på et TV-program. Sånn kom ideen til kampanjen.

EXIT: Her er Hasse Thorbjørnsen, Arthur Arntzen, Tore Skoglund og Trond Myhre under innspillingen av siste «Du skal høre mye»-episode i 2003. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Skoglund mener dere mangler folkeskikk ved å ikke kontakte han og de andre bak «Du skal høre mye» før dere produserte kampanjen. Hva er din kommentar til det?

– Dette er utelukkende ment positivt fra vår side, og det er synd at han opplever det sånn, sier hun.

De har hverken vært i kontakt med Skoglund eller NRK, som viste programmet.

– Vi har ikke vært i kontakt med NRK, og anser ikke dette pragmatisk med tanke på noen rettigheter.

Tore Skoglund i bilulykke hjemme på Senja i fjor: «Plutselig var jeg borte»

GA UT BOK: NRK-profilene Alf Tande-Petersen og Tore Skoglund på et bilde fra 1992. Foto: Gisle Oddstad, VG

Ingdahl har ingen kommentar til at Skoglund planlegger å engasjere advokat.

– Det får vi eventuelt komme tilbake til dersom det blir aktuelt, sier Ingdahl.

iTromsø har også vær i kontakt med reklameselskapet Per Høj som har produsert reklamefilmen. De viser til Orkla for kommentarer til saken.

Publisert: 01.10.19 kl. 17:50







Mer om