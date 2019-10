DØDEN NÆR: Jan Erik Brodahl har gjort lang karriere i Forsvaret og i FN. Flere ganger har det nesten gått helt galt. Foto: Alex Iversen, TV 2

«Farmen»-Jan Eriks dramatiske bakgrunn: – Bare flaks at jeg ikke har blitt skutt flere ganger

Jan Erik Brodahl har virkelig fått brutaliteten tett på kroppen. Selv mener han at det bare er flaks at han er her i dag.

I «Farmen» fremstår Jan Erik Brodahl (60) som en rolig og sindig mann, som ikke virker å ha en eneste bekymring i hele verden. Men i virkeligheten har Brodahl opplevd mer brutalitet enn de aller fleste.

60-åringen har nemlig vært døden nær flere ganger.

Det var i 1978/1979 at «Farmen»-deltageren begynte i Forsvaret. Det skulle bli starten på et langt liv i krigsherjede områder.

– Den gangen fikk jeg muligheten til å reise til Libanon. Som guttunge var jeg en liten pyse, men da jeg kom inn i Forsvaret, fant jeg på en måte min nisje. Etter min første tur til Libanon ga det virkelig mersmak, sier han til VG.

Tre eller fire ganger var han i Libanon. Han fikk være med i «Desert Storm» i Irak/Kuwait, den såkalte Saddam Hussein-krigen. Senere, i 1993 fikk han tilbud om, og takket ja, til å bli offiser i FN – og i 1994 reiste han til Rwanda.

– Jeg fikk med meg flere oppdrag rundt om der det var krig. Dessverre kan man si, men det var jo liksom det som var jobben vår. Jeg jobbet som livvakt til å begynne med og reiste rundt og passet på FN-ansatte som var i krigsherjede områder. Vi reiste fra by til by og land til land hele tiden. Der det var krig, der var vi.

I FN opererte de med en sivil rank blant offiserene som gikk fra 1 til 7. Ifølge Brodahl kom han seg til 6, som tilsvarer graden oberstløytnant. Jobben innebar å være livvakt for blant andre politikere, folk innen FN, samt kjendiser som jobbet som FN-ambassadører.

– Jeg jobbet da i en gruppe som tok seg av såkalte VIP’s. Det var flere kjente jeg hadde ansvaret for, deriblant tidligere president i USA, Jimmy Carter, George Clooney, Nicole Kidman, Angelina Jolie og Sean Penn. Jeg tenkte ikke så mye over akkurat det, det var en jobb som alt annet.

Han fortsetter:

– Det foregår liksom ikke på den måten at man setter seg ned og tar en kaffe med kjendisene. Det handler mer om små samtaler når vi satt i bilen og slikt. De er jo proffe og vant til livvakter og bare hører på det vi sier. Man må være ganske årsvaken når man er på steder der det er skuddvekslinger og krig, forteller han.

TØFFE TAK: Dette bildet av Jan Erik Brodahl ble tatt i Libanon i 2017. Foto: Privat

Ifølge Brodahl har han gjennom sin lange karriere opplevd flere hendelser som har satt en «støkk» i ham.

– Det har holdt på å gå fryktelig galt flere ganger. Jeg var i Syria, der det slo ned granater rett utenfor vinduet mitt, mens jeg selv ble blåst ut av sengen. Jeg har sittet i biler der det har blitt skutt på meg. Takk Gud for at jeg har sittet i pansrede biler, om ikke ville jeg ikke sittet her i dag. Kulene stoppet i ruten og ikke i meg.

– Det er mye som har skjedd, folk som har skutt på deg, men bommet. Så det er vel egentlig bare flaks at jeg lever i dag.

Han husker spesielt én gang, i Libanon, da gruppen hans hadde drept en palestiner.

– Vi forventet hevnaksjoner dagen derpå. Jeg skulle ut på patrulje om natten for å passe på at de ikke kom og tok oss. Klokken 02.50, jeg husker det som at det var i dag, gikk han ene ut for å starte opp det pansrede kjøretøyet som vi brukte, for å lade opp batteriene. Da smalt det som bare faen.

– Hva skjedde så?

– En av gutta ble truffet med et streifskudd i pannen og en annen i beinet. De datt oppå oss når vi lå der. Begge overlevde heldigvis. Det var bare tur det også. Etterpå talte vi ganske mange hundre kulehull i veggen akkurat der vi hadde ligget på gulvet litt tidligere, sier Oslo-mannen, som, utrolig nok vil mange kanskje si, aldri har blitt truffet selv.

– Det er bare flaks at jeg ikke har blitt skutt flere ganger. Hadde skuddene gått noen centimeter til høyre eller venstre kunne skuddene truffet meg både i hode og kropp. Jeg har også opplevd at folk som har tatt min vakt har blitt drept, og det kunne jo vært meg.

– Hvilke erfaringer gjør man seg når man tenker tilbake på alt dette?

– Jeg kan ikke si at jeg ikke har blitt preget, men jeg har ikke tatt noen skade av det. Man blir selvfølgelig preget når man mister kolleger eller ser barn blir blåst i filler. Man ser hvor brutal verden egentlig er. Men jeg har vært flink til å bearbeide opplevelsene i etterkant. Jeg har sett mye bra, men dessverre også mye negativt. Men det er jo bra det også, for da setter man ekstra pris på det gode.

Jan Erik pensjonerte seg så sent som 1. januar i år.

Han angrer ikke på at han valgte å delta i realityprogrammet.

– Det eneste jeg angrer på er kanskje at jeg er litt rolig der inne. Jeg burde kanskje vært som mange av de andre. Men det er jo ikke meg heller på en måte, erkjenner han til VG.

Ifølge Forsvarets Forum blir Brodahl i desember hedret for jobben han har gjort for Forsvaret og FN.

