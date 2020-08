INNSPILLING: Det gjøres klart for innspilling på Åndalsnes. Foto: TIPSER

Gjør klar for Tom Cruise på Åndalsnes

Den lille byen i Møre og Romsdal gjør klar for storinnrykk av folk, som skal holdes isolert fra lokalbefolkningen. Blant dem er sannsynligvis Tom Cruise.

Nå nettopp

Tom Cruise og hans «Mission Impossible»-maskineri har fått innvilget unntak fra regjeringen, unntak fra reiserestriksjonen og en endring i coronaforskriften slik at de slipper karantene i Norge.

Crewet vil ikke ha normal omgang med lokalbefolkningen, og ifølge kulturminister Abid Raja vil de oppholde seg separert fra det norske folk.







Ordfører i Rauma, Yvonne Wold, sier kommunen har blitt forsikret av True North, det norske selskapet som koordinerer innspillingen, om at smittevernet vil bli godt ivaretatt. Hun vet ikke hvor mange som kommer utenfra til byen for å være med på innspillingen.

Har du tips? Send en e-post til VGs reporter

Tom Cruise er ikke ventet til Åndalsnes før i slutten av august. Men allerede nå er forberedelsene i gang. På en godsterminal i byen er et område stengt av med vakthold. Bak kan man skimte gamle NSB-vogner som har fått en overhaling.

Ifølge VGs egen togekspert Øyvind Engan dreier det seg om vogner av typen B3. Den klassiske rødfargen er byttet ut med mørkeblått, vognene har ifølge Åndalsnes Avis fått påskriften «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europeens», som er navnet på den historiske operatøren til Orientekspressen.

Tidligere i måneden har det også vært aktivitet rundt den spektakulære togbroen Kylling bru, noe som tyder på at scener kan spilles inn her. To store Hurtigruten-skip ligger til kai i Åndalnses, og det er ventet at det store crewet vil bo her mens filminnspillingen pågår.

ORIENTEKSPRESSEN: Vognene har fått påskriften «Compagnie Internationale des Wagons-Lits et des Grands Express Europeens», som er navnet på den historiske operatøren til Orientekspressen. Foto: TIPSER

Ordfører Wold er svært glad for oppmerksomheten området nå har fått, og kommer til å få. I fjor sommer var Scarlett Johansson i byen for å spille inn Marvel-filmen «The Black Widow», og den norske storfilmen «Børning» har vært i byen to ganger for innspilling.

– Dette har stor betydning og setter oss på verdenskartet. Når et så stort prosjekt velger Rauma sier det noe om kvalitetene vi har som vi nå får vist frem for en hel verden. Vi er stolte av naturen vi har, og slike innspillinger får ringvirkninger for lokalt næringsliv, sier hun.

Har dere ikke fått noen negative tilbakemeldinger fra lokalbefolkningen?

– Nei, jeg har ikke fått noen negative innspill. Inntrykket er at erfaringen etter Marvel-innspillingen er gode.

Hvorfor «nekter» Leonardo Di Caprio og Brad Pitt å gjøre som Tom Cruise? Se svaret i video under.

Publisert: 19.08.20 kl. 08:29

Fra andre aviser