To ekorn har sjekket ut fra familien til «Staysman»

I syv uker har ekornene Sonic og Tails hospitert hos «Staysman»-familien i Fredrikstad. Forrige helg ble de sluppet fri i sitt rette element, og nå overstrømmes Ekornhjelpen av ivrige fosterforeldre.

«Skylden» for at Stian «Staysman» Thorbjørnsen ble fosterfar for to ekorn, legger han på kona Tina.

– Hun hentet meg i Oslo etter ei lang og slitsom jobbhelg og skulle bare innom et sted. Det var for å hente buret med ekornene. Så hun overrasket meg – som alltid, gliser «Staysman».

– Hun hadde vel nevnt noe med ekorn, og så er det litt sånn at når jeg sier «ja, kanskje» for fem måneder siden, så blir det en sannhet, sier han til VG.

Her slippes Sonic og Tails ut i skogen:

Ifølge Ekornhjelpen førte «Staysmans» små snutter i sosiale medier av Sonic og Tails til at foreldreløse ekorn fikk hele 400 nye potensielle fosterhjem, skriver de på Facebook.

Mye tyder på at foreldreløse ekorn går en fin fremtid i møte, for så lang har ventelista aldri vært.

– Hadde det ikke vært for at Ekornhjelpen driver med det de driver med, så hadde ikke disse dyra overlevd i det hele tatt, sier Thorbjørnsen.

– Ganske koselig

Han har tidligere uttalt at han ikke er noe utpreget dyremenneske, men:

– Jeg syntes jo at det var ganske koselig etter hvert, jeg også. Eller – de ser nesten litt mer sjarmerende ut enn de er til tider. Det er mye energinivå, altså. De hopper rundt og kan fint kaste seg opp i ei blomsterpotte og spole ut all jorden, forteller han.

Det var femåringen i familien som ga ekornene navn. Sonic og Tails er strengt tatt pinnsvin i dataspillverdenen, og Sonic Thorbjørnsen og Tails Thorbjørnsen hadde et noe større aktivitetsnivå i det virkelige liv enn sine navnebrødre innen data.

FOSTERFORELDRE: Tina Thorbjørnsen og Stian «Staysman» Thorbjørnsen. Foto: Frode Hansen, VG

– De er egentlig ganske viltre hele tida. Så det kan komme et ekorn flygende og lande på skuldra di – da skvetter du ganske bra, for de har jo ganske «heavy» negler. Så flyr de rundt der inne. Det er ganske kaotiske dyr med et hinsides energinivå når de har kommet seg gjennom den første perioden, sier «Staysman».

Han legger til at ekorn ikke blir tamme – det skal de heller ikke være.

– Du får ikke den der at de kommer og legger seg oppi fanget ditt, liksom.

Her har Sonic akkurat sjekket spent inn hos Thorbjørnsens:

I forrige uke var det slutt. Et takknemlig team fra Ekornhjelpen kom for å slippe Sonic og Tails ut i skauen, der de egentlig hører hjemme.

– Vi merket at de hadde vært i det buret ganske lenge. De hadde jo et energinivå ut av en annen verden. Det var utrolig «speisa» å se ekornene fly ut av buret og bare jumpe opp i et tre som er tredve meter høyt og se dem stå på toppen og hoppe over i neste tre. De er jo stein hakkende gærne fra naturens side, skratter «Staysman».

– Det gikk greit. Vi satte opp et hus til dem som de kunne venne seg til i skauen og plasserte dem der. Så tar vi en tur i ny og ne for å se om vi ser dem.

FOSTERHJEM: Sonic og Tails fikk en god barndom hos familien Thorbjørnsen i Fredrikstad. Nå herjer de i skauen et sted nær plankebyen. Foto: PRIVAT

