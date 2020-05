DELTE: Artist Selena Gomez delte erfaringer om oppveksten og hvordan hun selv er en del av USAs innvandringshistorie. Foto: DANNY MOLOSHOK / X01907

Holdt rørende tale for avgangselever

Selena Gomez (27) snakket om egne erfaringer om å være en del av en innvandrerfamilie under en digital seremoni for avgangselever.

– Da min familie kom hit fra Mexico startet de også min amerikanske historie, sa Gomez.

Over hele USA har avgangselever blitt hyllet med digitale avslutninger siden de fysiske collegeseremoniene er blitt avlyst på grunn av coronaviruset.

Sist helg delte artisten Selena Gomez (27) egne erfaringer i en seremoni med hovedtema «definer amerikansk?». Målet var å hylle avgangselever fra familier med innvandring eller elever som selv har innvandret.

– Jeg vil at dere skal vite at dere betyr noe og at erfaringene deres er stor del av det som definerer USA, sa hun.

Seremonien ble arrangert av Define American.

– Hver og en av dere har en unik fortelling om det å bli amerikaner, så uansett hvor familien din er fra, uavhengig av innvandringsstatus, har du iverksatt tiltak for å skaffe deg en utdanning for å gjøre familiene dine stolte, sier hun i videoen.

Gomez har de siste årene delt mer om familiens historie og støttet andre i samme situasjon. Faren til artisten ble født kort tid etter at foreldrene krysset grensen mellom Mexico og Texas.

– Jeg er en stolt meksikansk amerikaner. Min families reise og det de har ofret har formet meg, sa hun.

Det er ikke første gang artisten deler erfaringer med årets avgangselever, skriver Teen Vogue. Tidligere denne måneden deltok Gomez også på en avgangsseremoni.

– Det er greit å ikke vite hva man vil gjøre resten av livet. Det tar tid å finne ut av hva man vil og hva man brenner for. Ikke bli frustrert av feil og tilbakeslag, fordi det skjer med oss alle, sa Gomez da.

Publisert: 29.05.20 kl. 15:54

