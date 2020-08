NYTT BESØK?: Det kan bli lenge til neste festivalbesøk for statsminister Erna Solberg – her fra Øyafestivalen i 2018 – og alle andre også neste sommer, dersom det ikke utvikles en vaksine de nærmeste månedene. Denne uken strammet regjeringen inn smittevernreglene og åpnet heller ikke for arrangement med opptil 500 publikummere. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Norske konsertarrangører: Frykter også for neste sommer

Med nye innstramninger i smittevernreglene vokser også bekymringen blant norske konsertarrangører for sommeren 2021.

– Gjenåpningen av samfunnet skulle fortsette på sensommeren og høsten, dersom smittesituasjonen gjorde det mulig. Nå gjør smittesituasjonen det ikke mulig. Vi er nødt til å bremse for å beholde kontrollen, sa helseminister Bent Høie på fredagens pressekonferanse.

Der ble det også klart at det ikke åpnes for opptil 500 personer på kulturarrangementer fra 1. september.

Tone Østerdal i Norske konsertarrangører sier til VG at det er lite annet enn å håpe og gjøre sitt beste for å begrense smittespredningen.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd, i hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Østerdal.

Bekymringen for en mulig enda tapt sommer ble ikke mindre da overlege Preben Aavitsland i Folkehelseinstituttet sa følgende til NRK tidligere i uken, i forbindelse med vaksinespørsmålet:

«Så vi kan bare venne oss til å holde oss hjemme når vi er syke, vaske hendene og holde avstand til folk, for det må vi holde på med i to-tre år», sa Aavitsland.

En avstandsregel som i dag i ytterligere to år vil være en katastrofe for flere bransjer, ikke minst festivalbransjen, der man gjerne booker større artister et halvår eller mer i forveien.

– Nei, det er dyster lesning, sier seniorpromotor Rune Lem i landets desidert største konsertarrangør, Live Nation, til VG.

– Det viktigste for vår bransje nå er at Staten ikke glemmer oss, at de opprettholder støtteordningene som holder oss i live inntil vi er i gang igjen, sier Lem.

Det er Tone Østerdal 100 prosent enig i.

– Allerede 10. mars hadde aktørene i musikkbransjen punktet «kompensasjonsordning» på blokken, og siden da har vi også holdt fast på at regjeringen må opprettholde, utvide og forbedre krisetiltakene for aktørene i musikk- og kulturfeltet like lenge som krisen vedvarer – selv om det kan bli ut 2021 og 2022, sier Østerdal, og legger til;

– Parallelt med dette må de ordinære støtteordningene i feltet opprettholdes, og gjerne plusses på med stimuleringsmidler, slik at flere kan komme i gang igjen. I sum vil dette være helt avgjørende for bransjens videre eksistens, og for at vi kan opprettholde profesjonaliteten i feltet, mener hun.

Rune Lem i Live Nation sier rett ut at han jobber i en bransje som er lagt ned. Han nærer likevel et lite håp om at en vaksine kan komme allerede tidlig neste år.

– Mitt håp er at vi er i ordinær drift igjen på vårparten. Jeg snakker en del med kolleger både i England og USA, og der er det forsiktig optimisme med tanke på en snarlig vaksine, sier han.

– Ville det ha avhjulpet situasjonen om regjeringen åpnet for arrangement med inntil 500 personer?

– Ikke i det hele tatt. Det er opprettholdelse av støtteordningene inntil situasjonen er normal igjen som gjelder nå, sier Lem.

Både Rune Lem og Tone Østerdal påpeker det som også regjeringen hele veien har gitt uttrykk for; at ingen egentlig vet hvor lenge denne krisen vil vare og hvor snart det vil komme en vaksine.

Dette presiserer også kulturminister Abid Q. Raja i en e-post til VG.

– Det er ingen som vet hvor lenge koronaviruset vil prege livene våre, eller når vi har en effektiv vaksine på plass. Vi i regjeringen følger nøye med på utviklingen og har siden coronaen satte Norge på pause i mars jobbet med å lage mange ulike krisepakker. Underveis har vi utvidet og justert ulike ordninger, og målet har hele tiden vært å bringe bransjen over på andre siden av krisen, skriver Raja.

Kulturministeren gir videre uttrykk for at han er villig til å komme de mest kriseutsatte bransjene innen kulturfeltet i møte.

– Hele samfunnet går en svært usikker fremtid i møte, og jeg vil på helt generelt grunnlag si at så lenge smittesituasjonen krever nedstengning eller sterkt redusert kapasitet, vil regjeringen søke å bidra med økonomiske støtteordninger til bransjene som rammes. Nøyaktig hvordan disse ordningene vil se ut, vil vi i regjeringen komme tilbake til innen utgangen av august, skriver Abid Q. Raja i e-posten.

Publisert: 08.08.20 kl. 19:07

