NYBAKTE FORELDRE: Hanne Monge Sigbjørnsen og Jostein Larsen ble nylig foreldre til en liten gutt. Foto: Line Møller

«Tegnehanne» delte fødselshistorien – Overveldende

Hanne Monge Sigbjørnsen (30) var ikke fornøyd med opplevelsen på fødestuen og delte historien med sine 94.000 følgere på Instagram. Responsen har vært overveldende.

Blogger og forfatter Hanne Monge Sigbjørnsen, bedre kjent som «Tegnehanne», har i flere år laget tegnestriper med historier fra sitt eget liv.

For tre uker siden skulle Sigbjørnsen føde sitt aller første barn på Oslo universitetssykehus (OUS) – en fødsel som ikke gikk helt som hun hadde forestilt seg.

– Jeg trodde på et tidspunkt jeg skulle føde alene. Det var en kombinasjon av dårlig oppfølgning på avdeling, og coronoa, sier Sigbjørnsen til VG.

I forrige uke delte hun fødselshistorien på sin Instagram-konto med 94.000 følgere, og innleggene har i fått stor oppmerksomhet og skapt flere reaksjoner. Det har blitt omtalt i flere medier, og vært til debatt i Dagsnytt 18.

Nå beskriver hun tilbakemeldingene som overveldende.

– Jeg har opplevd responsen som ganske overveldende, det har naturligvis dratt meg litt ut av babybobla, sier Sigbjørnsen til VG.

«TEGNEHANNE»: Hanne Monge Sigbjørnsen er kjent for å lage tegnestriper med historier fra sitt eget liv. Foto: Janne Møller-Hansen

Sigbjørnsen hadde aldri trodd at innleggene skulle få så stor oppmerksomhet.

– Det tikker inn med meldinger hele tiden. Veldig mange kvinner i alle aldre har sendt meg meldinger og fortalt om sin fødehistorie som ikke gikk som den skulle. Det er åpenbart at vi trenger en opprustning av fødsels- og barselomsorgen, med tanke på alle som ikke har følt seg prioritert, hørt og tatt på alvor. sier hun.

Hun mener at bemanning på fødeavdelinger er et viktig tema som det bør settes mer fokus på.

– Jeg har alltid delt historier fra livet mitt, og dette var bare en videreføring av det. Bare en litt mer spesiell historie. Så viser det seg at det jeg trodde var unikt var veldig vanlig, sier hun.

Pressevakt Anders Beyer ved OUS at avdelingen har beklaget for at Sigbjørnsen ble liggende så lenge alene.

– Avdelingen sendte en mail og takket for fødselshistorien og hennes syn på uheldigheter, med sikte på forbedring, sier han.

Sigbjørnsen var over termin da hun kom til sykehuset for tre uker siden. Hun sier det derfor ble bestemt at fødselen skulle igangsettes ved å sette inn en ballong.

På observasjonsavdelingen skal Sigbjørnsen ha gitt beskjed til en sykepleier om at riene kom med fem minutters mellomrom, men da skal hun ha blitt bedt om å prøve å sove.

– Det var veldig vanskelig når jeg lå helt alene, sier hun.

På grunn av corona fikk ikke samboeren hennes Jostein Larsen være med før fødselen var i gang.

Stor oppmerksomhet på sosiale medier

Utover natten ble riene vondere, og Sigbjørnsen sier hun dro i snoren for å få hjelp omtrent hver halvtime, men ifølge henne oppførte ingen på avdelingen seg som at fødselen var i gang.

En sykepleier skal ha gitt Sigbjørnsen smertestillende og sovemedisin, men en halvtime senere sier hun at smertene var stå store at hun krevde å få sjekket åpningen.

Åpningen må være minst 4 centimeter for at den aktive fødselen er i gang, og da Sigbjørnsen ble sjekket skal hun ha hatt 7 centimeters åpning.

Hun sier hun ble sendt på fødestuen hvor hun fikk epidural, og kjæresten hennes fikk omsider komme på fødestua.

– Det var den viktigste dagen i mitt liv, men første delen av den opplevdes ikke bra, sier hun.

Sigbjørnsen fødte en frisk gutt tidlig neste morgen, og hun har så langt delt fem deler av fødselshistorien sin på Instagram.

Aldri meningen å henge ut noen

Etter hun delte historien, fikk hun reaksjoner fra ansatte på fødeavdelingen hos OUS.

Pressekontakt ved sykehuset, Anders Beyer, ringte for å be henne om å moderere kommentarfeltet.

– Jeg fikk en bekymringsmelding fra fødeavdeling om at en ansatt var navngitt i kommentarfeltet, sier Beyer til VG.

Selv var ikke Sigbjørnsen klar over at en ansatt var navngitt i kommentarfeltet.

– Jeg slettet kommentarer så fort jeg så den. Det var aldri meningen å henge ut noen. Jeg har stor respekt for jordmødre, sier hun.

– Betyr ikke at vi skal holde kjeft

Sigbjørnsen ble også kontaktet direkte på e-post av en jordmor på avdelingen, som skrev at historien hennes var «harselerende og gjennomsyrende negativ».

Hun ble fortalt at hun var en «snakkis» på fødeavdeling, noe hun opplevde som provoserende.

– Jeg som sykepleier selv vet alt om hvor kjipt det er for personalet og pasienter når man ikke er nok folk på jobb. Det betyr ikke at vi skal holde kjeft om det. Fødeavdelingen fortjener alle midler i verden, og kanskje et økt fokus på disse negative opplevelsene kan føre til at de får mer, sier Sigbjørnsen.

Beyer ønsker ikke å kommentere den aktuelle e-posten, men sier at ingen ansatte er ekskludert fra å delta i samfunnsdebatter, så lenge andre hensyn til etikk og taushetsplikt, og personvern ivaretas.

Etter telefonsamtalen og e-posten valgte Sigbjørnsen å dele et nytt innlegg, hvor hun reagerte på sykehusets reaksjoner.

– De sendte en ny mail samme dag og beklagde seg og sa at det ikke er slik en fødsel skal være. De tok opp de mest graverende punktene med fødselen, og sa de skulle ta det opp internt, sier hun.

Publisert: 20.07.20 kl. 15:07

