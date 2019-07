REAGERER: Den amerikanske rapperen Asap Rocky, som sitter fengslet for vold i Sverige, får folk til å reagere. Foto: ANGELA WEISS / AFP

A$AP Rocky-fan pågrepet for trusler

Ifølge politiet truet kvinnen med å bombe den svenske ambassaden i Washington.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Hendelsen skjedde mandag forrige uke da en kvinne med blondt hår ble observert da hun nærmet seg inngangen til Sveriges ambassade i Washington D. C, skriver det amerikanske nettstedet Variety.

Ifølge politiet rapport plasserte hun en bag foran inngangen, kastet Coca-Cola mot inngangspartiet og hylte ut:

– I’m going to blow this motherfucker up, og med det antydet at hun ville «ville bombe ambassaden i fillebiter».

Dagen etter kom hun tilbake ambassaden og kom gjennom sikkerhetskontrollen. Inne på ambassaden startet hun å banne og rope til ansatte og en gruppe studenter som var på omvisning.

Hun hevdet ting om den amerikanske rapperen A$AP Rocky, som er arrestert i Sverige, og nektet å forlate bygget.

Amerikansk politi pågrep og arresterte henne samme dag.

Kvinnen har innrømmet å ha kastet Coca-Cola på inngangspartiet, og tilnærmet seg en skolegruppe inne på ambassaden for å hevde sin sak.

Hun skal ha postet flere uttalelser på sine sosiale medier profiler, og spurt om: «Hvorfor er det ikke i nyhetene at jeg besudlet den Svenske ambassaden i går kveld?... Hvorfor får jeg ikke presseomtale for ASAP?», ifølge amerikansk politi.

Tirsdag starter rettsaken hvor den amerikanske rapperen er tiltalt for vold.

Artisten har sittet varetektsfengslet i Kronoberg i Stockholm siden 5. juli – mistenkt for vold. Sammen med 30-åringen er ytterligere to andre personer tiltalt i samme sak.

VG følger saken!

Publisert: 28.07.19 kl. 23:31 Oppdatert: 28.07.19 kl. 23:42