KJÆRLIG: Ebba Rysst Heilmann og Ari behn på Gyldendal-arrangement i februar 2018. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

Ari Behns kjæreste Ebba Rysst Heilmann i minnetalen: – Sikker på at jeg møter deg igjen

På minnestunden etter Ari Behns bisettelse snakket kjæresten Ebba Rysst Heilmann varmt om sin kjærlighet.

Ukebladet Se og Hør, som var til stede under minnestunden på Theatercafeen etter seremonien i Oslo domkirke, gjengir talen som Heilmann holdt til ære for sin avdøde kjæreste.

Der forklarte Heilmann at Behn vil være med henne i alt hun gjør resten av livet.

– Du vil alltid være min aller, aller, aller største helt, sa Heilmann foran andre pårørende og nære venner, kommer det frem av talen, som også gjengis av Aller-programmet «Rød løper».

Heilmann er fortrolig med at VG gjengir utdrag av minneordene.

– I dette virvaret av et øyeblikk er jeg sikker på at jeg møter deg igjen. I en annen virkelighet, en annen tid, et annet sted, sa 34-åringen.

– Jeg er uendelig stolt over at jeg fikk være jenta di, og at du aldri skjøv deg fra meg – selv i de tyngste stundene, sa hun og presiserte hvor glad hun var for alle de gode dagene de fikk sammen.

Heilmann og Behn var et par i nærmere tre år. VG fikk fanget ømheten på kamera i februar 2018, etter at Ari Behn hadde intervjuet kunstnerkollega Mikale Persbrandt på Gyldendal-huset i Oslo i forbindelse med sistnevnts boklansering.

Også da var psykisk helse tema. Persbrandt uttalte at «det er lettere å si at man har vondt i magen enn vondt i sjelen».

KYSS: Ari Behn intervjuet kunstnerkollega Mikael Persbrandt i Gyldendal-huset på nyåret for to år siden. Etterpå fikk han varm hilsen fra kjæresten Ebba Rysst Heilmann. Foto: Espen Sjølingstad Hoen, VG

I minnetalen sa Heilmann at hun er blitt mer trygg på at det finnes noe mer etter døden, at Behn prøvde å overbevise henne om det, men at hun tidligere ikke var så sikker.

Heilmann, som satt på første rad under bisettelsen ved siden av Behns familie, uttalte også at lidenskapen de to imellom aldri tok slutt.

– Vi fylte hverandres tomrom gang på gang. Jeg trengte deg på min måte, og du trengte meg på din.

Ari Behn døde 1. juledag. Han ble 47 år.

Heilmann er utdannet jurist og rettssosiolog og jobber som namsfullmektig ved Namsfogden i Oslo. I likget med sin avdøde kjæreste, kommer Heilkmann fra Moss. Hun og Behn skal ha kjent hverandre i en årrekke før de ble et par.

Også på Instagram har Heilmann uttrykt sitt savn etter Behn – under den nye kontoen @hunsanoe:

BISETTELSEN: Ebba Rysst Heilmann ses bak til venstre på bildet, foran bårebilen. Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Publisert: 21.01.20 kl. 10:17

