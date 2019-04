Jan Thomas om angsten, savnet etter moren og «monsteret»

– Jeg kan fortsatt ta meg i å skulle ringe mamma. Moren døde i 2013. Da han så bilder av seg selv på gaten fikk han sitt første angstanfall. Hjemme åpner han aldri når noen ringer på.

Jan Thomas innrømmer at han har vært for mye for trauste nordmenn.