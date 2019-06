GOD STEMNING: Programleder Atle Pettersen har samlet en svært motivert gjeng som skal stå for det instrumentale i «Beat for beat» fremover. Fra venstre: Lars Andreas Aspesæter, Erik Kiil Saga, Atle Pettersen, Henrik Hilmersen, Hugo Risdal, Julie Falchevik Tungevåg, Åsmund Knutson og Trond Nagell-Dahl. Foto: Julia Naglestad, NRK

Her er de nye «Beat for beat»-stjernene: – Smått absurd å bli tilbudt denne jobben

Musiker og programleder Atle Pettersen dro rett fra bryllup og bryllupsreise til sitt første møte med fire splitter nye ansikter i «Beat for Beat».

«Beat for Beat» har vært fast inventar i NRKs «gullrekka» siden høsten 1999. Men i februar kom nyheten om at NRK skifter ut bandet, som har hatt en noenlunde lik oppstilling hele veien. Årsaken er at NRK vil gå i en ny retning.

Etter noen små øvinger i forkant spilte bandet torsdag sammen for første gang på scenen i NRK på Marienlyst i Oslo. Allerede neste uke starter innspillingen av den neste sesongen, men det er først til høsten at det sendes på TV.

Da er det Julie Falkevik Tungevåg, Eirik Kiil Saga, Henrik Hilmersen og Hugo Risdal som står bak det instrumentale.

Med på laget torsdag var også programleder Atle Pettersen, som kom så å si rett fra bryllupsreise til jobb i NRK. Pettersen var svært fornøyd med det han fikk se av de nye «Beat for Beat»-musikerne.

– De er helt magiske. Det er utrolig kult å få inn en så livat og bra gjeng, som samtidig er så sultne. Man merker en ny form for energi, og at de har lyst til å tilføre sin personlighet og sin måte formidle musikk på. De besto med glans, sier han til VG.

KLAR FOR MER: Programleder Atle Pettersen stortrives i «Beat for beat», og ser ikke et eneste annet TV-program han heller vil lede. Foto: Julia Naglestad, NRK

– Hva blir den store forskjellen med «nye» «Beat for beat»?

– Visuelt sett handler det om at har endret dekoren, og flyttet bandet inn bak meg. Publikum kommer nærmere. Og en annen besetning da. Vi har ikke lenger noen saksofonist, men heller fått inn en multiinstrumentalist i Julie, som spiller både keyboard, gitar, perkusjon og synger dritbra. Det vil nok bli litt annerledes enn det vi har sett før.

Pettersens første programlederjobb var i «Julemorgen». Ett år senere tok han over det populære NRK-programmet etter Ivar Dyrhaug. Det skjedde for nesten fire år siden, nemlig høsten 2015.

Og det er liten tvil om at han trives godt foran kamera – også som programleder.

– Jeg vil si at dette er verdens beste dagjobb. I sjelen er jeg jo artist, men som så mange andre trenger man en dagjobb i ny og ne. Jeg føler meg skikkelig hjemme her, og har fått lov til å være med å utvikle programmet og holde det gående. Jeg vil bli værende her så lenge jeg får lov, forteller han.

29-åringen ser ikke en eneste programlederjobb som slår den han har nå.

– Nei, «Beat for beat» er drømmejobben. En ting er at det er et godt format og inneholder et konkurranseelement. Uten at noen sendes hjem. En annen ting er at vi har besøk av artister som har helt andre musikkpreferanser enn meg og som leverer låter som jeg aldri har hørt før. Jeg oppdager ny musikk hver dag, sier han til VG.

MOTIVERT GJENG: Åsmund Knutson, Henrik Hilmersen, Hugo Risdal, Julie Falchevik Tungevåg, Erik Kiil Saga er klare for «Beat for beat». Foto: Julia Naglestad, NRK

Dette er de nye musikerne i «Beat for beat»:

Hugo Risdahl (født i 1983), gitar

– Jeg har jobbet ganske i ganske mange år med programmets musikkprodusent, og egentlig de andre i bandet og. Jeg har gjort mange TV-ting tidligere som «Idol» og «The Voice», så fikk jeg bare en forespørsel om å bli med her. Det er en jobb man ikke kan si nei til, jeg husker selv at jeg gikk på ungdomsskolen og så på dette selv. Det virket som verdens kuleste jobb. Det var smått absurd å bli tilbudt denne jobben, men det er stas og jeg går inn i jobben med stor respekt, sier han.

Eirik Kiil Saga (født i 1986), keyboard

– Jeg har spilt med mange i denne gjengen ganske lenge, i forskjellige TV-prosjekter og diverse. Så har det bare ballet på seg, og jeg havnet her. Jeg startet i husbandet i «Sommertid» og har vært innom «The Voice» og Idol», og spiller for en del artister. Jeg får ærefrykt av å overta etter det forrige bandet, og må si det er stas å ta over arven etter dem, innrømmer han.

Julie Falchevik Tungevåg (født i 1987), keyboard, gitar, perkusjon og koring

– Jeg fikk en telefon fra musikkprodusenten, der han spurte om jeg ville komme på en prøve. Så jeg var på audition. Det var skummelt, men det gikk bra. Jeg har spilt med ymse band og artister, og har en del egne prosjekter. Jeg har vært ordentlig fan, så det er skummelt. Men jeg gleder meg veldig, forteller hun.

Henrik Hilmersen (født i 1986), bass

– Vi hadde kanskje litt høye skuldre når vi kom inn her i dag, det er jo sånn at vi skal hoppe etter et band med et stjernelag av musikere – som har holdt på her i 20 år. Men det senket seg kjapt, og så klarte vi å ha det ganske gøy. Vi gleder oss til å ta fatt på dette. Vi har i hvert fall blitt tatt veldig godt imot av produksjonen, sier Hilmersen, som de siste årene har spilt i produksjoner som «Skal vi danse» og «The Voice».

Åsmund Knutson (født 1984), trommer

– Jeg har spilt med forskjellige artister, og endte om «The Voice» i 2011. Etter det spilt i «The Voice», «Skal vi danse», «Idol» og slikt». Jeg har sett på dette siden de andre musikerne startet, og dette er et program der man kan kose seg som musiker. De vi overtar etter har på en måte har brukt 20 år på å lære opp neste generasjon. Det er ikke sånn at vi dytter dem ut, vi tar bare over stafettpinnen, mener han.

