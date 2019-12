REAGERER: Radio-profil Michael Andreassen synes lite om hvordan enkelte internasjonale medier har omtalt Ari Behns dødsfall. Flere omtaler Behn som «Kevin Spacey-varsler». Foto: FRODE HANSEN, VG OG ANGELA WEISS, AFP

P4-profil Michael Andreassen svært kritisk til Ari-skriverier: – Helt vilt

Flere utenlandske medier omtaler Ari Behn som «Kevin Spacey-varsler» i forbindelse med dødsfallet 1. juledag. – Ari følte seg overhodet ikke forulempet, sier mannen som ledet radiosendingen i 2017.

Nå nettopp

– Har jeg en liten #metoo-historie om Kevin Spacey? spurte Ari Behn da han mot slutten av 2017 gjestet programmet Michael Direkte på P4.

Behn, som hadde vært på «arbeidsuke» i kanalen, og fulgte opp påstanden han kom med. Hendelsen han beskrev den gang skjedde på et nachspiel etter at Hollywood-stjernen hadde vært konferansier for nobelkonserten i Oslo Spektrum i 2007.

– Vi hadde en god samtale, han satt rett ved siden av meg. Etter fem minutter så sier han «Hey, let's go out and have a cigarette», og så tar han meg midt på ballene under bordet, sa han i intervjuet, før han senere også uttalte:

– Det gikk veldig bra. Det var en strålende kveld.

Her kan du høre hvordan det lød da Ari Behn snakket om Kevin Spacey i 2017.

1. juledag kom den triste beskjeden om at Behn har tatt sitt eget liv. Nyheten gikk raskt langt ut over Norges grenser, og flere internasjonale medier, deriblant Fox News, CBS og CNN, har valgt å vinkle hardt på at «nok en Kevin Spacey-varsler» har gått bort.

P4-profil Michael Andreassen (47), som var en nær venn av Ari Behn, og som er mannen bak «Michael direkte», synes lite om måten hans avdøde venn omtales på.

Se video - Ari Behns nabolag er i sorg:

– Jeg synes det er helt vilt. For det første synes jeg det er å dra det veldig langt å kalle ham for en «Kevin Spacey-varsler». Vi hadde en prat om det før vi bestemte oss for at han skulle fortelle om dette på lufta, for Ari kjente pressen så godt at han skjønte at dette kom til å gå verden rundt, forteller Andreassen til VG.

Men for Behn var dette kun en harmløs og god historie, mener han.

NÆR VENN: P4-stemmen Michael Andreassen er i sorg etter kompisen Ari Behns bortgang. Foto: Møller-Hansen, Janne

– Det var sånn det ble fortalt, og sånn han mente det. Det er selvsagt aldri greit å strekke ut hånda og ta noen i skrittet, men Ari syntes Kevin Spacey var en utrolig fascinerende og fantastisk flink person og skuespiller. Det sa han på lufta også.

Den amerikanske skuespilleren har vært i hardt vær etter å ha blitt anklaget for seksuell trakassering fra flere hold i 2017. To av varslerne har gått bort det siste året, noe som gjør ting ekstra spesielt, ifølge Andreassen.

– At dette ender i «nok en Kevin Spacey-varsler er død», at det liksom ligger en slags konspirasjon i det...? Det er bare vilt. Jeg blir ikke veldig overrasket over Fox News, men jeg må si jeg hadde litt mer tiltro til CNN. Det er mildt sagt vinklet hardt, mener han.

– Hva tenkte du da du først leste disse overskriftene?

– Jeg ble egentlig litt trist, fordi det tar fokus bort fra kjernen, altså det vi leser om i norske medier. At Ari var en fantastisk person. Jeg kjenner at det er trist at det er på denne måten det skal bli kjent i verden at Ari er borte. At det fremstilles som om nok en Kevin Spacey-varsler har gått bort, når han ikke engang var en varsler.

Og:

– De drar det alt for langt. Ari følte seg overhodet ikke forulempet. Han var mer overrasket enn forulempet.

Andreassen legger ikke skjul på at de siste dagene har vært rare og tunge. Tidligere har han også fortalt at han 1. juledag sendte sin nå avdøde venn en sms der han fortalte at han er glad i ham.

– Det er fortsatt uvirkelig, selv om det er høyst virkelig. Jeg satt og så igjennom tekstmeldingene våre i går, og når man snakker med andre venner som også kjente ham begynner man bare å gråte, forteller radioprofilen, som i 2018 hadde programmet «Ari og Michael» sammen med Behn.

Han mener Behn var en mann som alltid fikk dem han møtte til å føle seg bra.

– Om noen sa «Jeg liker Ari Behn, jeg» i et middagsselskap var det på en måte en brannfakkel. Selv levde han fint med det, men så var det jo sånn at når folk møtte ham - da endret de mening. Han gjorde ekstremt inntrykk på mange. Også på jobben vår. Der gikk han aldri før han hadde passet på at alle hadde fått et kompliment.

– Jeg skulle ønske at all kjærligheten til Ari hadde kommet frem før han døde. Det hadde vært så fint om han hadde sett og kjent det.

Ari Behn bisettes i Oslo Domkirke fredag 3. januar. Michael Andreassen ser frem til å kunne ta et skikkelig farvel med sin kamerat.

– Jeg tror det kommer til å bli veldig fint, med mange mennesker til stede. Det er også fint, for det viser hvor høyt verdsatt han faktisk var.

Ari Behns manager, Geir Håkonsund, er klar over de harde vinklingene fra enkelte internasjonale medier.

– Jeg opplever at norsk presse har opptrådt respektfullt, mens internasjonale medier har kjørt mer tabloide vinklinger. Men jeg ønsker ikke å kommentere sakene utover det, sier han til VG.

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Publisert: 28.12.19 kl. 19:46

