Pia Tjelta, Vanessa Rudjord og Synnøve Skarbø trekker seg fra skjønnhetsklinikk

Lege Karim Sayed tar over aksjene og de økonomiske forpliktelsene i selskapet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det melder Vanessa Rudjord, Synnøve Skarbø og Pia Tjelta i en pressemelding:

– Vi er lei oss for måten begrepet kvinnehelse ble brukt i forbindelse med lanseringen. Kvinnehelse og estetisk medisin er to forskjellige ting, og vi beklager overfor de som er blitt opprørt av denne sammenblandingen.







– Nomi Oslo var et prosjekt vi gikk inn i med de beste intensjoner, vi ønsket å lage noe mer enn en ren skjønnhetsklinikk, men slik debatten har utviklet seg er et videre engasjement i Nomi umulig. Vi føler et stort ansvar overfor alle de fantastiske medarbeiderne på Nomi Oslo som har satset på oss, og ønsker at de skal få mest mulig arbeidsro før åpning. Det er uforenlig med at vi skal fortsette som eiere, sier de i en felles uttalelse.

Kjendistrioen har fått kraftig kritikk etter at de brukte ordet kvinnehelse i forbindelse med lanseringen.

Videre uttaler de tre:

– Når vi har landet på den avgjørelsen håper vi samtidig fokuset på viktige kvinnehelsespørsmål som har oppstått i kjølvannet av våre uheldige uttalelser kan føre til økt oppmerksomhet og bevissthet, som på sikt kan føre til at flere kvinner får den hjelpen de fortjener.

I pressemeldingen skriver de at de ikke kommer til å være tilgjengelig for kommentarer, utover det som de skriver i pressemeldingen.

Klinikken skal uansett åpne i oktober som planlagt.

Les også Kritiske til kjendistrioens nye klinikk: Kvinnehelse handler om mer enn utseende Iselin Guttormsen er blant kjendisene som uttaler seg kritisk om den nye klinikksatsingen til Pia Tjelta, Synnøve…

Som følge av de tre trekker seg, vil Karim Sayed ta fullt eierskap over Nomi Oslo AS.

Han er lege og medisinsk ansvarlig ved klinikken, og har tidligere uttalt seg i forbindelse med kritikken de har fått.

Han har sagt at det aldri var meningen å blande kvinnehelse med estetikk.

– Jeg beklager at Vanessa, Synnøve og Pia velger å trekke seg fra Nomi, men har samtidig forståelse og respekt for avgjørelsen de har tatt. I ettertid ser vi at kommunikasjonen i forbindelse med lanseringen var feil og anerkjenner at den delen av kritikken er legitim, uttaler Karim Sayed.

Klinikken har også fått kritikk for å tilby en bekkenbunn-behandling, som flere eksperter sier ikke har noe for seg, og som de mener det ikke finnes dokumentasjon på at virker.

SE OGSÅ: Det har vært mye oppmerksomhet rundt bekkenbunnen den siste uken. Se hvordan man kan trene den helt gratis.

Synnøve Skarbø er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.