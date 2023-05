TALTE: Det var kronprins Haakon som ønsket statsbesøket velkommen.

Snakket om kongen: − På bedringens vei

Kongen er på bedringens vei. Det bekreftet kronprins Haakon under en gallamiddag torsdag kveld.

For tiden er den italienske presidenten Sergio Mattarella og hans datter Laura Matterella på besøk i Norge.

Under gallamiddagen på slottet torsdag kveld, sa kronprins Haakon i en tale at Kong Harald er lei seg for at han ikke kunne være til stedet.

– Som dere vet, måtte kongen melde avbud i dag på grunn av sykdom. Han er lei seg for dette, men er på bedringens vei, sa kronprinsen og la til:

– Han ba meg overbringe sine varmeste hilsener til dere alle.

Kronprinsen sa at de lenge hadde sett fram til besøket fra den italienske presidenten.

– Kongen, dronningen, kronprinsessen og jeg har lenge sett fram til dette statsbesøket, og det er med stor glede vi ønsker dere velkommen til Norge, sa kronprinsen.

Kong Harald ble mandag denne uken lagt inn på Rikshospitalet etter å ha fått påvist en infeksjon. Samme dag opplyste kongehuset at tilstanden til kongen er stabil. Onsdag kom oppdateringen om at han vil være sykemeldt ut uken.

Da VG møtte Märtha Louise tirsdag kveld, var hun kort om tilstanden til kongen.

– Det går fint, svarte hun.

Fredag skal Kronprins Haakon også ledsage den italienske presidenten og Laura Mattarella til Trondheim. Utenriksminister Anniken Huitfeldt skal også være med.

– Der vil vi få se eksempler på at vår felles pionertradisjon videreføres – gjennom innovative løsninger innen flytende vindturbiner, grønn skipsfart, og karbonfangst og -lagring, sa også kronprinsen i talen.