PÅ RØD LØPER: Renate Reinsve deltok på Oscar-utdelingen i 2022.

Renate Reinsve i ny storsatsing med internasjonalt stjerneteam

Den norske skuespilleren ventes på skjermen igjen. Denne gangen i en TV-serie sammen med en rekke Hollywood-stjerner.

35-åringen fra Solbergelva ble verdenskjendis som Julie i «Verdens verste menneske», en norsk komedie regissert av Joachim trier.

Nå blir Reinsve igjen aktuell med Apple TV +-serien «Presumed Innocent», bekrefter selskapet til VG.

Deadline meldte først om saken.

«Presumed Innocent» (som kan oversettes til «Anntatt uskyldig») følger statsadvokaten Rusty Sabich som mistenkes for drapet på sin kollega – og elskerinne – Carolyn Polhemus.

Det er sistnevnte Renate Reinsve skal spille, ifølge Deadline, mens Jake Gyllenhaal spiller Sabich.

Serien basert på boken til Scott Turow med samme navn som ble publisert i 1987 og filmatisert i 1990 med Harrison Ford i rollen som Sabich.

SPILLER MED REINSVE: Jake Gyllenhaal vil bli den norske skuespillerens kollega under innspillingen av «Presumed Innocent».

Også Golden Globe-nominerte Peter Sarsgaard og Emmy-nominerte O-T Fagbenle skal spille i serien.

O-T fagbenle er kanskje best kjent som Luke i serien «The Handmaid’s Tale».

Apple TV + kunngjorde serieproduksjonen 3. februar. Ifølge pressemeldingen skal den produseres av blant annet David E. Kelley, kjent for «Big Little Lies» og «Nine Perfect Strangers».

FIKK PRIS: Renate Reinsve ble kåret til beste kvinnelige skuespiller for sin rolle i «Verdens verste menneske» under høstens Amanda-utdeling.

«Verdens verste menneske», som er regissert av Joachim Trier, ble nominert til to Oscar, men vant ingen pris.

Reinsve har tidligere vunnet prisen for beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes for rollen i «Verdens verste menneske». Hun ble også nominert til Bafta-prisen for rollen.