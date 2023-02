VENTER BARN: Marc Anthony giftet seg med modellen Nadia Ferreira i slutten av januar. Nå venter paret barn sammen.

Marc Anthony deler gladnyhet: − Den beste valentinsgaven noensinne!

Popartisten Marc Anthony (54) venter barn med kona. Det deler artisten på Instagram.

Anthony giftet seg med kona, Nadia Ferreira (23), i slutten av januar.

I et felles instagraminnlegg delte Anthony og Ferreria natt til onsdag norsk tid et bilde av Ferrerias gravide mage, og skrev at graviditeten er «den beste valentinsgaven noensinne».

Anthony har tidligere gift med filmstjernen og sangeren Jennifer Lopez fra 2004 til 2014. Eks-paret har tvillinger sammen. Før det var han gift med missedronningen Dayanara Torres (46). Smørsangeren giftet seg også kort etter bruddet med Lopez – med modellen Shannon de Lima (33). De ble skilt i 2017.