Offentliggjør nye bilder av Ingrid Alexandra: − Håper at alle får en amazing russetid

Slottet offentliggjorde fredag bilder av prinsesse Ingrid Alexandra i russeklær.

Ingrid Alexandra går nå siste året på Elvebakken videregående skole i Oslo. I den forbindelse har Slottet publisert en hilsen fra prinsessen på Instagram hvor hun beskriver skoletiden:

– Det har vært dager da det har vært vanskelig å komme seg opp om morgenen, skremmende å dra på skolen og stressende perioder før prøver, tentamener og eksamener. Men det har også vært dager da vi har funnet nye venner, blitt inspirert av en lærer eller klart noe vi har jobbet for lenge.

Hun sender også en hilsen til sine medruss.

– I russetiden er det viktig å huske på de som har opplevd utestengelse, mobbing eller de som av ulike grunner ikke har klart å fullføre videregående skole. Derfor håper jeg at alle husker på at det ikke er for sent å bli kjent med nye mennesker.

– Jeg håper at alle får en amazing russetid, husk å passe på hverandre, skriver hun.

I et stort intervju med VG i fjor ble prinsessen spurt om hva hun tenker om russetiden.

– For meg selv? Jeg skal jo være russ på lik linje med alle andre når jeg går ut av videregående. Men vi får se hvordan det blir, svarte hun.

RUSS I ÅR: Prinsesse Ingrid Alexandra sammen med klassen sin ved Elvebakken VGS