I KOKAINDEBATT: Vita (t.v.) og Wanda Mashadi.

Refser Vita Mashadi for «hatprat» om rusbrukere: − Burde holde kjeft

– Jeg synes at folk som driver med drugs er tapere, smalt det fra influenseren. Hatprat som krenker og skader, mener organisasjonsledere som jobber for en ny ruspolitikk.

Kortversjonen Influenser Vita Mashadi kalte kokainbrukere for «tapere» på Snapchat og Instagram-story.

Uttalelsen har fått kritikk fra rusfelt-aktivister, som mener det er hatprat og kan skade folk med rusproblemer.

Mashadi sier uttalelsen er tatt ut av kontekst og rettet mot ungdom som bruker kokain for å virke kule.

Kokainbruken i Norge har økt blant 16-24-åringer, fra 2,9 prosent i 2021 til 4,2 prosent i 2022.

Aktivister ønsker en mer kunnskapsbasert rusdebatt og -politikk, og kritiserer bruk av influensere i debatten. Vis mer

Vita Mashadi var sammen med tvillingsøster og influenserkollega Wanda på NRKs «Debatten» tirsdag kveld. Temaet var kokain.

I et innlegg på Instagram-story blåste hun også ut mot det hun kaller «så forbanna tapersk», og gjorde det klart hva hun synes om folk som driver med «drugs»: De er tapere.

«Hvis du føler at du må berike livet ditt med sånt dritt, så tror jeg heller du skal søke hjelp, og finne ut hva som egentlig feiler deg», oppfordret Mashadi videre.

Det har vakt reaksjoner.

– Hun sier også at hun «ikke klarte å holde kjeft lenger». Og jeg mener at akkurat her burde hun holde kjeft, sier André Nilsen.

Han er styreleder i Normal Norge, en bruker- og interesseorganisasjon på rusfeltet.

– Holdninger som dette gjør at personer som sliter med rusavhengighet vegrer seg for å søke hjelp, fordi de frykter et negativt stempel fra samfunnet rundt seg, mener Nilsen, som nylig uttalte til Bergensavisen:

– Influensere ønsker oppmerksomhet, noe de får av å snakke om kokain.

HUDFLETTER ORDBRUKEN: André Nilsen i Normal Norge.

På Twitter adresserer samfunnsdebattant Hege Grostad NRK-programmet og språkbruken:

«Neste gang deltagere slenger dritt, så bør dere klippe det bort. Det er faen ikke greit å omtale rusbrukere som tapere», melder Grostad, hvis engasjement i rusdebatten har fått omfattende konsekvenser.

RASER: Hege Grostad.

Via sin pressekontakt svarer Vita Mashadi i en melding at hun mener at taper-utsagnet hennes er tatt ut av kontekst, som opprinnelig var en monolog på Snapchat.

«Det jeg snakker om her er ungdom som tar kokain på fest fordi det oppleves som «cred» å gjøre. Det romantiseres. Jeg snakker om ungdom som opplever å bli fryst ut av russebussen eller vennegjengen fordi de ikke ønsker ta kokain på fest. Det er hårreisende», skriver hun.

På «Debatten» ga Mashadi uttrykk for at hun egentlig er opptatt av forebygging og skadereduksjon.

VIL VÆRE MOTVEKT: Vita Mashadi.

André Nilsen applauderer intensjonen, men:

– Hvis ikke du klarer å uttrykke en sånn bekymring uten å snakke nedsettende om de du er bekymret for, bør du ikke si noe, mener Nilsen.

– Slike uttalelser bidrar ikke til en konstruktiv samtale om rusutfordringer eller rusmiddelbruk. De bidrar rett og slett til hatprat.

– Krenkende

Ina Roll Spinnangr er daglig leder i Tryggere Ruspolitikk, en forening som ifølge sin hjemmeside «jobber for å flytte fokus i norsk ruspolitikk fra avskrekking og straff til kunnskap, omsorg og menneskerettigheter».

Hun tar høyde for at Vita Mashadi kanskje ikke mente å ordlegge seg slik det kom ut.

– Når det er sagt, er det utvilsomt en uheldig uttalelse. Stigmatiserende ordbruk bidrar til utenforskap og kan i verste fall forverre rusproblemer. Det vitner om en holdning som ligger i bunnen der. Dette er veldig krenkende ordbruk.

FORENINGSLEDER: Ina Roll Spinnangr.

Hun utdyper hvordan hun mener stigmatisering av rusbrukere slår ut:

– Når man forsøker å forebygge bruk ved å avskrekke, fordømme eller kriminalisere, gjør man det vanskeligere å gi skadeforebyggende råd og hjelp, sier Spinnangr.

– Vi vil at folk skal tørre å snakke åpent om sitt rusmiddelbruk hvis de trenger hjelp. I dag er det dessverre en del som opplever at de negative konsekvensene av åpenhet om rus er større enn de negative konsekvensene av selve rusen.

Vita Mashadi skriver til VG at hun synes man må klare å skille mellom «tungt rusavhengige», og «frisk norsk ungdom» som prøver kokain fordi de tror det er kult.

Mashadi har sendt VG skjermdumper av meldinger fra flere som takker henne for innsatsen hun gjør.

«Jeg ønsker å være en motvekt til dette fenomenet ved å si at man er kulere om man lar være! Det er kult å si nei!», melder hun.

«Flertallsmisforståelsen»

Offentlige undersøkelser forteller at kokainbruken i Norge har økt noe blant de mellom 16 og 24.

I 2021 svarte 2,9 prosent i gruppen at de hadde brukt kokain det siste året, mens tallet i 2022 er på 4,2.

– Man skal være veldig varsom med å overdrive hvor utbredt et så skadelig rusmiddel er, sier Spinnangr om det som nå gjerne omtales som en «eksplosjon» av kokainbruk.

– Unge er sårbare for «flertallsmisforståelsen» – altså at de tror bruk av et rusmiddel er mer normalt enn det er. I verste fall kan de da føle seg utenfor hvis de ikke bruker, mener Spinnangr – og påpeker at tallene viser at over 95 prosent av de unge ikke oppgir å ha brukt kokain siste året.