IKKE FORNØYD: Märtha Louise sier media pålegger hun og hennes familie meninger de ikke har.

Prinsesse Märtha Louise: − Latterliggjøring og hersketeknikk

Mads A. Andersen mener han mistet kontrollen over intervjuet med Märtha Louise på årets Skup-konferanse. Selv mener hun seg utsatt for latterliggjøring og hersketeknikk.

Prinsesse Märtha Louise ble intervjuet av Andersen på scenen under Skup-konferansen Skup-konferansenStiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse (SKUP) har som formål å inspirere til undersøkende journalistikk i norske medier. Den årlige såkalte SKUP-konferansen arrangeres i Tønsberg, hvor det blant annet deles ut priser for som regnes som de viktigste utmerkelsene for undersøkende journalistikk i Norge. i Tønsberg fredag kveld, der rundt 600 journalister var samlet. Der kom hun med krass kritikk mot norske journalister.

Hun hadde med seg en powerpoint-presentasjon for å vise eksempler på saker som er skrevet om henne opp gjennom livet hennes:

KRITISK: Prinsessen hadde med seg en presentasjon som hun viste frem, der hun kritiserer medienes dekning.

Andersen, som til vanlig er TV-direktør i Aller Media, sier til Medier24 at han mistet kontrollen over intervjuet og sier han ikke slapp til med sine spørsmål.

– Jeg setter pris på at folk som lar seg intervjue av meg, i noen grad er villig til å høre på hva jeg har å spørre dem om og kanskje ofrer å se på meg enkelte ganger i løpet av seansen. Det opplever jeg ikke at hun gjorde. Jeg ble en statist for hennes raljering, sier Andersen.

På et tidspunkt forlot han nesten scenen i protest, sier Andersen videre.

– Jeg vurderte å gå av og si: «Dette fikser du greit selv».

Märtha Louise selv svarer på Andersens kritikk i en egen kronikk publisert på Medier24.

– Jeg opplever situasjonen annerledes enn slik den blir beskrevet av Mads A. Andersen, så hans utsagn får stå for hans regning. Men jeg vil igjen presisere at reaksjonen hans er helt i tråd med hvordan jeg opplever at media forholder seg til meg, skriver hun.

– Media kan overdrive, bruke tabloide vinklinger og pålegge meg og mine meninger vi verken har eller står for, mens jeg ikke kan komme med kritikk uten å bli møtt med latterliggjøring og hersketeknikk.

Märtha Louise stilte spørsmål til journalistene i salen om noen av de hadde opplevd hardt mediepress. Ifølge hun var det kun en person som svarte ja.

– Noe som etter min mening er relevant i pressens egen forståelse av hva de gjør mot andre mennesker - hvordan sakene påvirker deres mentale helse, deres selvbilde, deres livskvalitet - når de kjører en kraftig mediekampanje med negativt fortegn i alle kanaler, skriver Märtha Louise videre.

