New York Times: Oscar-nominasjon granskes

Andrea Riseboroughs Oscar-nominasjon for beste kvinnelige hovedrolle har blitt omtalt som en «overraskelse». Nå gransker Oscar-akademiet hvordan hun havnet der.

Da Oscar-nominasjonene ble kjent forrige uke ble det klart at skuespiller Andrea Riseborough kan vinne pris for beste kvinnelige hovedrolle.

Riseboroughs nominasjon er i mange internasjonale medier omtalt som en stor overraskelse, og flere har satt spørsmålstegn ved kampanjen som førte henne til den.

Nå skal Oscar-akademiet granske nominasjonen, og diskutere saken under et møte tirsdag, skriver The New York Times.

Blant spørsmålene skal være om kampanjen brøt noen regler, og i så fall hvilke konsekvenser det skal få.

Oscar-akademiet har ikke villet kommentere New York Times-artikkelen, men har gitt følgende uttalelse som er sitert av flere medier:

– Vi gjennomfører en gjennomgang av kampanjeprosedyrene rundt årets nominerte, for å sikre at ingen retningslinjer har blitt brutt.

Riseborough er nominert for rollen i «To Leslie». Ifølge New York Times hadde få kritikere inkluderte filmen på årets beste-lister, og den tjente bare 27.000 dollar på billettsalg under lanseringen i oktober i fjor.

Da avstemningen til Oscar-nominasjonene startet, skal en rekke kjente skuespillere hyllet Riseboroughs opptreden offentlig.

«Andrea burde vinne hver eneste pris som finnes og alle de som ikke er oppfunnet ennå», skrev blant annet Gwyneth Paltrow på Instagram ifølge New York Times.

Flere av skuespillerne som skal ha hyllet skuespilleren skal være medlem av Oscar-akademiet. Det er ikke lov å kontakte akademimedlemmer for å promotere en film eller presse på for en pris.

Ifølge New York Times skal et mangeårig akademimedlem ha uttalt at dette er usannsynlig at nominasjonene hennes trekkes siden hun ikke appellerte direkte til velgerne selv.

Riseborough har ikke ønsket å kommentere saken til New York Times.