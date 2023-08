Dua Lipa (27) saksøkes for flere millioner dollar

Artisten Dua Lipa står overfor et tredje søksmål mot den populære hitlåten «Levitating».

Søksmålet er reist av musiker Bosko Kante, som hevder at Dua Lipa og selskapet Warner Bros har plagiert ham i en remiks remiks en alternativ versjon av en låt, laget med utgangspunkt i den originaleav låten «Levitating».

The Guardian skriver at det dreier seg om et søksmål på flere millioner dollar.

Nærmere bestemt, mener Kante at artisten ulovlig har brukt et opptak laget med hans egen såkalte «talk box» «talk box»En talkbox er en pedal som brukes til å etterligne menneskelige lyder på et instrument, ved at artisten snakker eller synger gjennom et plastrør på boksen. . Ifølge The Guardian hadde Kante og låtskaperne inngått en avtale om at talkbox-innspillingen bare skulle brukes i original-låten og ikke i påfølgende remiks-låter.

Hverken Dua Lipa eller hennes management, har kommentert søksmålet.

Opptaket skal blant annet ha blitt brukt i den mest kjente remiks-låten av «Levitating» med rapperen DaBaby, en remiks som ha blitt enda mer populær enn orginalen.

Låten er den mest populære på hennes album «Future Nostalgia» som ble utgitt i 2020.

Kante har selv ikke kommentert saken.

Ifølge Billboard, hevder musikerens advokater at Kante har gjort «utallige forsøk på å løse saken uten rettssaker, men at disse var mislykket på grunn av tiltaltes manglende vilje til å samarbeide eller akseptere ansvar for det åpenbare bruddet på saksøkers opphavsrett».

Saken er det tredje søksmålet mot låten «Levitating». I mars 2022 hevdet låtskriverne L. Russell Brown og Sandy Linzer at åpningsmelodien i låten var et plagiat av deres låter «Wiggle and Giggle All Night» og «Don Diablo».

Under en uke tidligere, hadde også et reggae-band fra Florida saksøkt sangeren for plagiat.

Den britiske og albanske artisten har de siste årene toppet hittlistene med låter som «Don’t Start Now», «IDGAF», og «Break My Heart». I juni i fjor spilte hun for et fullsatt Oslo Spektrum.

