ANGRER: Bianca Ingrosso uttrykker i flere episoder av egen TV-serie at hun er misfornøyd med at hun solgte store deler av kosmetikkmerket sitt.

Bianca Ingrosso om salg til norsk selskap: − Største tabben jeg har gjort i mitt liv

Nå kommenterer det norske investeringsselskapet kritikken.

Etter at influenser og forretningskvinne Bianca Ingrosso startet opp kosmetikkmerket Caia Cosmetics i 2018, har selskapet vokst og håvet inn millioner.

I 2020 kjøpte det norske oppkjøpsfondet, Verdane, opp i overkant av 50 prosent av selskapet.

I flere av episodene av Ingrossos nye dokumentarserie «Imperiet Bianca» uttrykker hun at hun angrer på salget til det norske selskapet.

– Jeg synes ikke vi får noe ut av styremøtene. Jeg har alltid sagt at når det er kjedelig, da har vi gjort noe galt. Vi skulle aldri ha solgt Caia, og jeg ville jo ikke det. Det er den største tabben jeg har gjort i mitt liv, sier hun i en av episodene.

I en annen episode forteller hun at det har skjedd en enorm forandring siden Verdane kom på banen.

Kosmetikkselskapet pleide å ha en familiær følelse, mens det nå bare kjennes som «business», sier hun.

I serien sier Verdane-representant Henrik Aspén at de har en «aggressiv vekstplan».

– Jeg er redd vi skal bli for strukturelle og at det skal kjennes, sier Ingrosso.

Dette sier investeringsselskapet nå

– Når et selskap vokser, skjer det mange interne forandringer som krever mye av både eiere, ledelse og ansatte, sier Verdane-representant, Cecilia Nytorp.

Hun er med på styremøtene med Ingrosso som vises i serien. Nytorp understreker overfor VG at hun er glad for samarbeidet med Caia og Ingrosso.

– Å selge hele eller deler av et selskap kan også være en krevende prosess for gründere. Utviklingen av Caia skjer imidlertid gjennom et tett og godt samarbeid mellom Bianca og gründerteamet, ledelsen i selskapet og Verdane, sier hun.

STYREMØTE: Cecilia Nytorp (til venstre) og Henrik Aspén fra Verdane under et av styremøtene med Ingrosso og kosmetikkmerket hennes.

Nytorp er spurt om hva hun tenker om Ingrossos uttalelser om at hun angrer på salget i episoden.

– Vi takket ja til å være med i dokumentarserien etter ha blitt invitert med av CAIAs gründerteam. Dokumentarer som dette lages med mål om å underholde. Innspillingen har foregått over flere år, og sitater og situasjoner har blitt klippet og redigert, sier Verdane-lederen.

Det har foreløpig ikke lyktes VG å få en kommentar fra Ingrosso.