NORGESBESØK: Dronning Margrethe deltok på 80-årsfeiringen til kongeparet i 2017. Her er hun på vei til festmiddag i Operaen i Oslo.

Nyttårstale etter skandaleår: − Hun må passe på hva hun sier

Det er knyttet stor spenning til dronning Margrethes årlige nyttårstale, etter det som har vært et turbulent år for det danske kongehuset.

Klokken 18.00 på nyttårsaften benker millioner av dansker seg foran skjermen for å følge dronning Margrethes tradisjonelle nyttårstale fra Amalienborg slott.

Men etter et skandalepreget år ventes det å bli ekstra spennende denne gang:

– Dronningen er iskald i møte med en liten, midlertidig motvind i befolkningen. Hun kommer ikke til å lefle med omveltningene i familiehierarkiet, sier den danske programlederen Jes Dorph til Ekstra Bladet.

KONFLIKTFYLT ÅR: Dronning Margrethe sammen med kronprins Frederik og prins Joachim i forbindelse med markeringen av dronningens 50-års regentjubileum 29. august 2022.

Det gikk sjokkbølger gjennom Danmark da dronningen i september bestemte at prins Joachims barn skal fratas sine kongetitler fra 2023.

I en uvanlig krass uttalelse, kommenterte prins Joachim beslutningen slik:

– Jeg fikk fem dagers varsel på å fortelle mine barn at deres identitet er tatt fra dem. Jeg er meget, meget lei meg over at de er lei seg og at dette skjer over hodet på dem, sa han til den danske avisen B.T.

Avgjørelsen ble begrunnet i «at de fire barnebarna i større grad skal kunne forme sine egne liv uten å være begrenset av de spesielle hensyn og forpliktelser som en formell tilknytning til Kongehuset som institusjon innebærer».

Prins Joachim er dronningens andre sønn. Han har fire barn:

Prinsene Nikolai (23) og Felix (20) med grevinne Alexandra og prins Henrik (13) og prinsesse Athena (10) med sin nåværende kone, prinsesse Marie.

Les mer om saken: Dramaet i det danske kongehuset fortsetter: − Det er komplisert

NY TILVÆRELSE: Prins Joachim (i midten) og kona prinsesse Marie. De har de yngste barna Henrik og Athena sammen. Han har barna Nikolaj og Felix med sin første kone, grevinne Alexandra, og. Fra nyttår mister barna sine titler

Etter noen dager tok dronningen til Instagram for å beklage:

– Jeg har som mor og farmor undervurdert hvor mye min yngste sønn og hans familie føler seg berørt. Det gjør et stort inntrykk, og det er jeg lei meg for, skrev hun den gang.

I juni ble også prins Christian tatt ut av den omstridte privatskolen Herlufsholm etter avsløringer om det som ble beskrevet som «uakseptable forhold».

Skandalehistorien begynte da en dokumentar fra danske TV 2 Øst viste dokumentaren «Herlufsholms hemmeligheter».

Unntak i år

Dronningen har tradisjon for å unngå fokus på sin egen familie i nyttårstalen. Etter et meget atypisk år mener derimot kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen at det vil bli vanskelig å komme utenom familiedramaet denne gang.

– Det kan godt være at hun gjør et unntak denne gangen og sier noe om sin egen familie, fordi hun ellers vil få kritikk, sier han til danske TV2.

– Elefanten i rommet – krisene – antar jeg, vil bli nevnt, sier Ekstra Bladets kongehuskommentator Kim Bach.

Kongehusekspert Sebastian Olden-Jørgensen mener dronningen står overfor et dilemma:

– Hun må passe på hva hun sier, for det skal ikke mye til før folk kan endre sine holdninger, sier han til danske TV2.

FAMILIE: Dronning Margrethe omgitt av sin nærmeste familie under feiringen av hennes 77-års dag 16. April 2017. Her fra balkongen på Marselisborg slott.

– Hun tar en Charles

Selv om det er ekstra vanskelig å spå innholdet i dronningens tale denne gangen, mener Bach at én ting er sikkert:

– Jeg tror hun vil takke befolkningen. Hun tar en Charles. Hun kommer til å takke befolkningen for den store støtten hun fikk da hun feiret sitt jubileum.

14. januar 2022 feiret dronning Margrethe 50 år ved tronen.

Bach er sikker på dronningen heller ikke vil unngå farlige, men viktige temaer som krigen i Europa og inflasjonen i Danmark i årets tale.

Etter dronning Elizabeths bortgang er dronning Margrethe (82) Europas lengstsittende monark. Hun er også nå den eneste kvinnelige monarken i verden.

JUBILANT: Dronning Margrethe ankommer Det kongelige Teater før festforestillingen under feiringen av dronningens 50-års regjeringsjubileum i København lørdag 10. september.

Atskilt julefeiring

Kongefamilien feiret jul hver for seg i år. Mens dronning Margrethe var i Danmark, feiret kronprins Frederik, kronprinsesse Mary (50) og barna i kronprinsessens fødeland Australia.

Også prins Joachim og familien opplyste at de skulle ta en lengre utenlandsferie i julen, men oppga ikke hvor.

Lørdag kveld ble det kjent at prinsesse Marie, som er gift med prins Joachim, ikke vil delta på den årlige nyttårstaffelen 1. januar. Nyttårstaffelen er en tradisjonell festmiddag.

Det skyldes at hun blir i Paris sammen med prins Henrik, som har blitt syk, melder danske TV2.

Prins Joachim deltar som planlagt, opplyser kongehuset i en epost til samme avis.