SKAL GIFTE SEG: Matoma har fridd til samboeren.

Matoma er forlovet

Tom Stræte Lagergren, bedre kjent som Matoma, har fridd til Maren Gjertsen – og fått ja.

«En veldig spesiell jul» skriver Matoma på sin Instagram, og fortsetter:

«På en snøfull vinterdag hvor vi overtok vår nye leilighet. JA til resten av livet med deg for alltid».

Sammen med teksten har han publisert flere bilder, blant annet hvor han står på knær og hvor de to smilende viser frem forlovelsesringen.

På frierbildet og bildet hvor de omfavner hverandre er de omringet av snøfulle omgivelser.

Låtskriveren og produsenten fra Flisa i Solør møtte forloveden for rundt åtte år siden. I et intervju med VG helg i 2021 fortalt Matoma at de to møttes tilfeldig på gaten, da Maren gikk forbi ham mens han tok selfies med fans.

Da han noen måneder senere skulle holde konsert i hjembyen hennes, Tønsberg, sendte hun ham en melding på Instagram.

– Etter spillejobben dro jeg for å møte henne. Da jeg kom inn døren der hun var, sa jeg til meg selv: «Hun skal bli kjæresten min», sa han i et intervjuet.

Siden ble de kjærester, samboere og nå snart gift.

Matoma fikk sitt gjennombrudd i 2014 med en remiks av The Notorious B.I.G.-låten «Old Thing Back». Siden har han jobbet med artister som Dua Lipa, Jason Derulo, Enrique Iglesias, Noah Cyrus, Snoop Dogg, Akon og Michael Bolton. Samt norske Astrid S, Emma Steinbakken, Dagny, Donkeyboy, Nico & Vinz og Ruben.