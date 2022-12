KLAR TALE: Tale Maria Krohn Engvik (43), «Helsesista», fotografert i forbindelse med et bokslipp i 2019.

«Helsesista»: − Mange grunner til at julen er vond for mange

Tale Maria Krohn Engvik (43), også kjent som «Helsesista», matblogger Asbjørn Sandøy og komiker Adam Schjølberg forteller hva som er viktig for dem i julen.

TV-personligheten Tale Maria Krohn Engvik (43), bedre kjent som «Helsesista», forteller at hun gleder seg aller mest til å koble av etter en hektisk og fin høst.

– Jeg har en juletradisjon hvor jeg kjøper et lite fenalår til meg selv, og skjærer første bit på lille julaften. Jeg spiser også rakfisk helt alene i løpet av romjulen når ungene har lagt seg. Jeg prøver å ta ekstra godt vare på meg selv i julen, sier Engvik.

Info VGs julekalender I hele desember presenterer VG en sak hver dag i julekalenderen «Lys i mørket». I en tid med økonomisk usikkerhet og krig i Europa, vil VG lage saker ment for å glede deg, røre deg eller få deg til å le. Send gjerne inn tips til saker på lysimorket@vg.no Vis mer

Tross prat om kos og hygge, vet hun at mange gruer seg til jul.

– Jeg har brukt mye tid på å snakke med særlig unge mennesker om nettopp dette. Det har også gjort at jeg de siste fem årene ofte har lagt ut litt kjærlighet og hjertesprut til dem på Helsesistas snapstory, typisk klokken 17 på julaften, idet sølvguttene synger for full hals og folk setter seg til bords. Det er mange grunner til at julen er vond for mange, og jeg vet at det kan gjøre en forskjell for noen å få den kjærligheten, sier Engvik.

Hun forteller at hun selv har hatt flere julefeiringer hvor hun har vært alene, enten på jobb som sykepleier, eller uten barn etter at hun ble skilt.

FENALÅR OG RAKFISK: Tale Maria Krohn Engvik, bedre kjent som «Helsesista», gleder seg til å senke skuldrene i julen.

– Det er mange forventninger og følelser rundt julen, som gjør det ekstra sårt og ensomt. Det som da har hjulpet meg er å tenke på julen som «bare noen dager i året». Det har hjulpet å være en som har gledet og gjort en forskjell for andre de dagene, og å være ekstra god mot meg selv, og tenke på små ting jeg er takknemlig for.

– Jeg forstår det ikke er lett, men jeg sender en varm og god klem til deg som trenger det. Og tenk at vi sammen skal lage et nytt godt år, sier Engvik.

Hektisk tid

Forfatteren og bloggeren Asbjørn Sandøy (45), som er mest kjent under aliaset «Kokkejævel», sier at han i 20 år har jobbet absurd mye de siste to-tre månedene før jul.

– Jeg gleder meg aller mest til det sekundet jeg låser butikkdøren klokken 18.00 på lillejulaften, snur meg, og går ut i polarnatten vel vitende om at det venter to til tre dager uten større forpliktelser enn å lage knasende ribbesvor, sier Sandøy.

Pynt, julemusikk og Gremlins

Komikeren Adam Schjølberg (40) forteller at han har en svakhet for «glorete, amerikansk, 80-talls julepynt», samt at han er veldig glad i lys.

– Inne bruker vi mer stearinlys og fyrer i peisen. Jeg er opprinnelig fra Nord-Norge, og har mørketiden i blodet, med gode minner om at bestemor sa at mørketiden er en tid for å lage lys, sier Schjølberg.

ELSKER JULEPYNT: Komiker Adam Schjølberg forteller at han liker å lyse opp i hjemmet når det nærmer seg jul.

Selv om han er veldig glad i pynt, skulle Schjølberg gjerne hatt litt hjelp med pyntingen.

– Favoritt-julealbumet er Dolly Parton & Kenny Rogers. Om jeg kunne, ville jeg leid inn Dolly Parton fra 80-tallet for å pynte til jul hjemme, sier Schjølberg.

FAVORITTER: To av Adam Schjølbergs favoritter: Dolly Parton og Kenny Rogers, her på scenen sammen i Los Angeles i 1983.

Schjølberg har over flere sesonger vært en ivrig TV-titter i programmet Sofa, og kommer med noen filmtips inn mot julen:

– Selv er jeg glad i klassikerne. En av favorittene er Tim Burtons «A Nightmare Before Christmas». I nyere tid har filmer som Klaus også fått en plass på listen min. Og så er jeg jo skrekkfilmnerd, så både Krampus, Black Christmas og Gremlins må ses i løpet av romjulen, sier Schjølberg.

SKUMMELT: Gremlins er en av filmene Schjølberg pleier å se i julen. Her er en av filmens hovedkarakterer.

– Pinnekjøttet skal selvsagt kokes

Sandøy har jobbet som kjøkkensjef i en årrekke, og når det kommer til pinnekjøtt har han et smått kontroversielt tips som «alle burde prøve».

– Et av de bedre mattipsene til julaften er å putte vaniljestang og noen kvister i vannet når du koker pinnekjøtt. Ja, for pinnekjøttet skal selvsagt kokes, ikke dampes. Da ligger det der et par timer og putrer i sitt eget fett, og blir så mørt og saftig at det ikke er til å tro, sier Sandøy, og legger til at man også bør ha rosmarin i pinnekjøtt-vannet.

– Grill pinnekjøttet i ovnen med skinnsiden opp noen minutter før servering, til skinnet blir knasende sprøtt, fortsetter Sandøy.

VANT PRIS: Asbjørn Sandøy ble «Årets stjerneskudd» under VIXEN Awards i 2019.

Også for Schjølberg hører pinnekjøtt julen til.

– På julaften har vi som regel pinnekjøtt etterfulgt av en god dessert. Vi har også ribbe og lutefisk i løpet av julen, så vi kjører gjennom hele løypa, der alle får sin favoritt en av dagene, sier Schjølberg.

«Helsesista» forteller at hun ikke kommer til å spise ribbe og pinnekjøtt på julaften i år, slik hun vanligvis gjør.

– Eksmannen min laget veldig god and som han hadde med på julaften i fjor, og jeg gleder meg til det i år også. Men vi spiser alltid nissegrøt med mandel tidligere på dagen! sier Engvik.