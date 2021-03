KOMMENDE FORELDRE: Samantha Skogrand og Emil Hegle Svendsen. Foto: Frode Hansen

Samantha Skogrand avslører babyens kjønn

På Instagram avslører Samantha Skogrand at hun og Emil Hegle Svendsen venter en jente.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I forrige uke avslørte tidligere TV 2-profil, nå NRK-programleder Samantha Skogrand (31) at hun og tidligere skiskytter Emil Hegle Svendsen (35) venter barn igjen.

Mandag morgen deler Skogrand at paret venter en jente.

– Jeg skal fortelle deg datteren min, om din verdi, ikke om din skjønnhet, hver dag, skriver hun på Instagram.

Avsløringen deler hun på selveste kvinnedagen.

– Dette er til alle sterke kvinner. Må vi kjenne til dem. Må vi være med dem. Må vi oppdra dem, fortsetter hun.

Skogrand og Hegle Svendsen har vært kjærester siden januar 2014 og har sønnen Magnus (2) fra før.

«Jeg er takknemlig for at vi får oppleve dette igjen. Takknemlig for at Magnus skal bli storebror og mest av alt, takknemlig for hvert eneste lille spark jeg sitter her og kjenner på», skrev Skogrand på Instagram da hun avslørte at paret venter barn igjen.