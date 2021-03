TVILLINGER: Wanda (t.v.) og Vita Mashadi er søstre og influencere. Foto: Terje Pedersen

Vita og Wanda har kjøpt sin første leilighet: − Drømmeleiligheten

Etter å ha delt samme seng i ni år, har tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi investert i leilighet med hvert sitt soverom.

Av Siri Berge Christensen

Publisert: Nå nettopp

Leilighetskjøpet avslører influencerne Vita (28) og Wanda (28) Mashadi i podkasten «Tvillingterapi» fredag.

– Vi har kjøpt leilighet og det er virkelig drømmeleiligheten, bekrefter Vita overfor VG.

– Det har vel ikke helt gått opp for oss, for prosessen har vært så raskt. Det er helt uvirkelig, og vi er så stolte, fortsetter Wanda.

Da de spontant forrige tirsdag dro på sin første visning noensinne, falt de pladask.

– Så vi holdt den av, og flyttet mentalt inn uten at vi hadde fått ok fra banken, sier Vita.

For tvillingsøstrene ville skuffelsen blitt desto større dersom de ikke fikk leiligheten. Ventetiden har derfor vært et slit.

– Det har vært så turbulent og slitsomt for oss begge. Jeg tror ikke vi var forberedt på at noe sånt skulle være så krevende for psyken. Vi ser fort litt mørkt på ting, og da går vi begge i kjelleren, ler Wanda.

Firedobbelt areal

Onsdag kunne de juble over å være eierne av en splitter ny leilighet i et nybygg på Strømmen, rett i nærheten av familie og venner.

– Vi har alltid lovet hverandre at vi skal kjøpe første bolig sammen. Målet har vært å kjøpe før vi var 30 år, og det er så gøy at vi nå har klart det på egen hånd, sier Vita.

Ette å ha bodd ni år på 44 kvadrat, oppgraderer de til 122 kvadrat med tre balkonger, to soverom og to bad.

– Hva har den kostet dere?

– Vi kan si så mye som at vi har spart opp til å kjøpe drømmeleiligheten, og det har vi gjort nå. Vi har heller valgt å vente noen år slik at vi kunne kjøpe akkurat det vi lyst på, sier Wanda.

DELER SENG: I dag deler Vita og Wanda Mashadi både soverom og seng. Her fra et VG-intervju i 2018. Foto: Mattis Sandblad

Deler seng

Tvillingsøstrene trives i hverandres selskap, og har de siste ni årene delt på det meste.

– Det er jo breaking news at jeg og Wanda ikke lenger skal dele soverom og seng. Det blir nesten litt rart, sier Vita.

Samtidig innrømmer hun at det skal bli deilig med større plass.

– Bare det å slippe og vente for å dusje, sånne småting som kan skape unødvendige diskusjoner.

– Når vi har besøk sitter vi alltid veldig oppi hverandre, så det er fint å bare få litt avstand. Vi har jo merket at det hadde vært digg med større plass, og nå er vi veldig klar for et eget rom, legger Wanda til.

I januar kunne Wanda røpe at hun hadde fått seg kjæreste.

FLYTTER: Tvillingsøstrene sier det blir vemodig å flytte fra leiligheten de har bodd idé siste ni årene. Foto: Mattis Sandblad

– Hvordan fungerer det å dele seng når du har kjæreste?

– Uten å gå for dypt inn i den relasjonen tror jeg at folk skjønner at vi ikke sover tre sammen, ler hun.

– Greit hvis en flytter

Søstrene ser på leiligheten som en god investering.

– Fordelen er også at vi ikke er et par som kommer til å gå fra hverandre. Dersom en flytter ut trenger ikke ting skje i et ekstremt tempo fordi det er brudd, sier Wanda.

– Og vi har vært veldig tydelig på at det er greit hvis en flytter ut. Om man leier ut et rom eller kjøper den andre ut, så skal alt være chill, sier Vita.

Papirene signeres i neste uke, og de gleder seg allerede nå til innflytning i sommer.

– Og vi skal så klart dele alt med følgerne våre. Det blir nok mye bolig- og interiørsnakk fremover.