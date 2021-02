SJAMPIS: Marius demonstrerer hvordan man blir kvitt mest mulig musserende på kort tid. Foto: DISCOVERY

TV-anmeldelse «Ex on the Beach – Afterski»: Føkkboys til fjells

Åtte uforutsigbare realitykjendiser på afterski er overraskende forutsigbart.

«Ex on the beach – Afterski»

Norsk realityserie i 24 deler

Med: Ulrik Giske Holm, Victoria Øren Hammer, Mario Riera, Helene Liridona Hima, Johannes Magnussen, Yasmine San Miguel Moussaoui, Marius Hammer, Monica «Moccababe» Gaustad

Sendes på TVNorge og Discovery+ tirsdager og torsdager

Premiere torsdag 25. februar

Landets drøyeste realityserie skulle egentlig fortsatt på nok en sydhavsøy. Men fordi det dere vet, ble det litt komplisert.

Så hva gjør man da?

Inspirert av amerikanske «Ex on the Beach: Peak of Love» har produksjonen plassert åtte realityproffer i prototypen på snø- og kuldefest på Hemsedal. Ikke så veldig populært i kommunen. Merkelig, for afterski er jo så utrolig mye mer enn fyll, spetakkel, plutselig kjærlighet og drama. Og det er jo alltid gøy å se igjen gamle kjente.

Eller?

Hemsedal-utgaven kan by på tidligere «Ex on The Beach»/«Paradise»-deltagere som Helene, Ulrik, Victoria, Mario, Monica, Johannes og Yasmine. Flere av disse har også vært med i «71 grader Nord» og/eller Frank Løke sin julemusikkvideo.

Blant disse åtte profesjonelle festentusiastene er det bare Marius som kun kan vise til erfaring fra «Singletown». Han står til gjengjeld bak de mest fargerike kommentarene, og benytter enhver anledning i denne første episoden til å demonstrere tørrjokke-teknikken sin.

GJENGEN: Åtte personer med imponerende toleranse for kulde utgjør årets Ex on the Beach-sesong. Foto: DISCOVERY

Helene er på sin side ute etter en kjæreste.

Hun mener at Ulrik (var «tidenes føkkboy» sist, det skal jeg ikke være nå») er veldig fin. Men hun liker ikke føkkboys.

Synes Marius («18 centimeter kjøttstykke til disposisjon») er føkkboy, Mario («jenter, dere ser veldig bra ut, positivt overrasket») er en føkkboy.

Johannes («like deilig i 40 minus, som i 40 pluss») synes hun derimot er for fin.

Victoria, som ikke skal forelske seg eller være naiv denne gangen, synes samtidig Johannes er knall («Jeg digger å høre på sånne tullinger»). Yasmine lover at hun skal vise en mykere side av seg selv.

Marius sin mamma digger Monica Moccababe, «så hvis jeg kommer hjem til mamma og sier at jeg har pult Moccababe, så vet jeg ikke helt hvordan det blir mottatt».

DEBUTANT: Marius er den med minst realityerfaring blant deltagerne, men fremstår tidlig som profesjonell. Foto: DISCOVERY

Første episode bruker for mye tid på å introdusere personer man har møtt tidligere. Det går for treigt. Flere av dem har riktignok noen eventyrlige kommentarer om både egen seksuelle kraft og forventninger til oppholdet. Reklamepausevignettene er smarte.

Resten av episoden er den obligatoriske åpningsfesten, som bare tar sånn passe av. Det skjer ganske lite. Kan nesten virke som om de fleste er noe vel bevisst på hvordan de fremstår på skjermen. Både på godt og vondt. Eventuelt har det har skjedd så mye over kanten at man har vært nødt til å klippe det bort. Det er jo ikke umulig.

«Ex on the Beach – Afterski» prøver på ingen måte å være noe annet enn det de tre foregående sesongene: Passe avkledde og fulle folk som skjeller hverandre ut og likevel ender opp i samme seng.

Det er bare litt skuffende at man i år finner betraktelig mer av dette på Camp Culinaris.

Anmelderen har fått se én episode