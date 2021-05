KJENT: Jake Paul på Teen Choise Awards i Los Angeles i 2017. Foto: Jordan Strauss/Invision/AP

Jake Paul i bråk igjen – etterforskes i Puerto Rico

Youtuber Jake Paul etterforskes nå for mulig miljøvern-lovbrudd i Puerto Rico.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Publisert: Nå nettopp

Miljøvernminister Rafael Machargo skriver i en uttalelse gjengitt av TMZ at han har beordret en etterforskning for å finne ut hva som har skjedd ved en hendelse med to motoriserte kjøretøy på strender man antar er i Puerto Rico.

«Enkelte medier har publisert en video av influenceren Jake Paul i et motorisert kjøretøy på stranden, en aktivitet som er forbudt for andre enn myndighetene.»

les også Mener boksesporten ødelegges av youtubere og «tullekamper»

Miljøverndepartementet minner om at den typen aktivitet er forbudt for å beskytte miljøet og artene som bygger reder og bor på stranden.

«Jeg oppfordrer alle til å dele strendene og andre naturressurser med tanke på å bevare og beskytte dem», skriver Machargo.

Ifølge TMZ viser videoen Jake Paul og venner som kjører i golfbiler på stranden midt i sesongen skilpaddene bygger reder på stranden. Den er senere slettet.

KAMP: Jake Paul etter å ha slått Ben Askren i Triller Fight Club-kamp i Georgia i april 2021. Foto: AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Anonyme kilder oppgir til TMZ at Paul ikke var klar over at dette var forbudt og skal ha sett andre kjøre rundt på stranden.

Jake Paul har vært i søkelyset til lovens lange arm før. I 2020 gjennomsøkte FBI hjemmet hans i Calabasas i forbindelse med en pågående etterforskning som skal ha blitt sendt over til FBI av lokalt politi.

Tidligere sommeren i fjor fikk Paul massiv kritikk etter at han arrangerte en stor fest i villaen midt under coronapandemien. På videoer som florerer på sosiale medier kunne man se store folkemengder.

En undersøkelse i februar i år viste at youtuber-brødrene Jake og Logan Paul er noen av de mest kjente og minst likte influencerne.

Jake Paul har også ertet på seg Floyd Mayweather: