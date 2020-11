VG-Peil-Logo Stemmen bak Disneys nye julesang Ylva Olaisen (20), kjent under artistnavnet YLVA, synger Disneys nye julesang. – Det føles ut som en drøm, sier artisten som har vært fan av Disney siden hun var liten. Selma Heiberg Hellstrand Av Publisert 11. november, kl. 10:35 Universal Music Norge Disney har lansert en ny julekampanje med en tre minutter lang, animert reklamefilm i spissen. Historien handler om en bestemor, hennes barnebarn og familietradisjoner som har knyttet dem opp gjennom årene. Originalsangen er på engelsk, mens Olaisen synger den norske versjonen, som heter «Kjærlighet er et kompass».

Ylva (20) er stemmen bak Disneys nye julesang

– Jeg har vært fan av Disney siden jeg var liten. Jeg elsker «Hannah Montana» og alle Disney-prinsessene, så det er ganske rart egentlig. Jeg er veldig glad for at de ville ha meg med, sier 20-åringen fra Kristiansand.

Foto: Christian Bang

Nå har hun en plan om å se absolutt alle filmene som ligger på Disney+.

Olaisen ble kjent gjennom sin deltakelse i The Stream i 2016, og hun har også vært med i TV-programmet «Generation Z».

Hans Van Rijn, Nordisk sjef i Disney, sier at de er glade for samarbeidet med Olaisen.

– Da Universal Norge foreslo Ylva som artist for den norske versjonen av «Love is a Compass», synes vi umiddelbart at hun vil passe perfekt. Ylva er en stor Disney-fan, hun er talentfull og hennes tolkning av sangen er fenomenal, vakker og rørende.

Slipper annen julelåt

Olaisen forteller at sangen handler om å ikke føle seg alene.

– Jeg syns det er veldig spennende, og håper folk liker sangen, sier hun.

Og om ikke Disneys julesang får lytterne i julestemning kan Olaisen røpe at hun kommer med enda en julelåt neste fredag, som heter «This Christmas».

For tiden er 20-åringen mye i studio, og jobber med enda et nytt prosjekt. Hun vil ikke røpe mer enn at lytterne bør glede seg til nyåret.

Publisert: 11.11.20 kl. 10:35