Daniel Viem Årdal singel etter «Farmen»

Onsdag fikk TV-seerne se at «Farmen»-deltageren fikk brev fra «sin kjære». Nå er det slutt mellom dem. – Jeg er blitt singel, erkjenner han.

Det ble drama i onsdagens «Farmen» da deltager Inger Cecilie Grønnerød (47), som også ble valgt til førstekjempe, valgte å sabotere ukesoppdraget ved å tenne på et broderiteppe inne i huset, der storbonde Daniel Viem Årdal (30) og hjelperen Sindre Nyeng (23) befant seg på storbondeloftet i 2. etasje. Stuntet vekket sterke reaksjoner hos flere av deltagerne.

Men det var mer observante TV-seere kanskje bet seg merke i onsdag.

Da Daniel Viem Årdal gikk inn på «Farmen»-gården proklamerte han seg selv som singel. Men i onsdagens episode fikk deltagerne også brev fra sine nærmeste hjemme. I den forbindelse sier Årdal - på kamera - at han har fått brev fra «sin kjære».

– Det var ekstremt hyggelig å få brev fra alle i familien og min kjære. Det betyr ganske mye, sa han i episoden.

– Er katta ute av sekken nå, Daniel?

– Svaret på det er vel egentlig at jeg er blitt singel. Jeg har for så vidt alltid vært det, men jeg holdt på med én da jeg dro inn på «Farmen». Men vi avsluttet det når jeg kom hjem igjen. Det er kortversjonen, forteller han til VG.

FIKK BREV: «Farmen»-deltager Daniel Viem Årdal fikk brev fra «sin kjære» i onsdagens episode, men ifølge ham selv ble det slutt da han kom hjem fra gården. Foto: TV 2

Denne ukas storbonde er ikke veldig interessert i å gå i detaljer om «bruddet», men erkjenner at de mange ukene på gården spilte inn.

– Vi var borte fra hverandre lenge og var veldig glade i hverandre. Men da jeg kom hjem bestemte vi oss bare for å gå hvert til vårt, sier han.

– Så det ble slutt med én gang du kom hjem?

– Ja, mer eller mindre.

Søndag er det klart for nok en tvekamp i «Farmen»-universet, og nok en gang er det duket for jentekamp etter at Inger Cecilie Grønnerød denne uka ble valgt til førstekjempe. Med så få gjenværende jenter på gården, har ikke Grønnerød noe annet valg enn å velge Karianne Kopperstad (27) til kamp.

