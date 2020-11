KJÆRESTER: Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise. Her er de på vei til et tv-intervju i mai 2019. Foto: Frode Hansen, VG

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise i stort intervju: Forteller om frieriplaner

Og sjamanen kan røpe at han har fått kong Haralds og dronning Sonjas velsignelse.

Torsdag publiserte amerikanske Vanity Fair et stort intervju med Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise.

I saken forteller sjamanen at han siden forrige jul har ønsket å fri til prinsessen, og at han har fått kong Haralds og dronning Sonjas velsignelse.

Verrett sier at han hadde planer om å fri da paret skulle til Hawaii i februar i fjor. Men da Ari Behn døde brått første juledag, ble planene satt på vent.

Det var Dagbladet som meldte om saken først.

Sekretær for prinsesse Märtha Louise Carina Scheele Carlsen forteller til VG at intervjuet med paret er gjort over en periode på ett og et halvt år.

VG har spurt Carlsen om sjamanen har fridd til prinsessen og fikk følgende svar:

– Det er ingen offisiell forlovelse, nei.

Ifølge Carlsen ønsker ikke prinsesse Märtha Louise å uttale seg om frieriplanene.

– Ting jeg aldri ville sagt i dag

I et innlegg på Instagram understreker prinsesse Märtha Louise at intervjuet som ble publisert er satt sammen av en rekke intervjuer siden sommeren 2019.

– Fordi historien ble utsatt kom det stadig opp nye temaer, så historien har utviklet seg over tid. Med oss, skriver hun.

Hun forklarer at det første intervjuet ble gjort før coronapandemien, og at verden ser helt annerledes ut nå.

– Det er ting jeg sier i intervjuet jeg aldri ville ha sagt i dag, skriver hun.

Hun skriver også at hun og Verrett har utviklet seg som par, etter blant annet å ha vært fra hverandre store deler av året på grunn av reiserestriksjonene. Ifølge prinsesse Märtha Louise så de hverandre for første gang på seks måneder, da Verrett kom på overraskelsesbesøk da hun fylte 49 år 22. september.

Møttes i Los Angeles

I Vanity Fair-intervjuet får vi også innblikk i hvordan paret møttes. Den skilte prinsessen skal ha ringt på døren hos sjamanen som den gang holdt til i en Airbnb-leilighet i Los Angeles. Da de møtte hverandre, sa Märtha Louise at hun hadde møtt Durek før – at hun allerede kjente ham, selv om de aldri hadde møttes fysisk.

Durek Verrett skal ha respondert med å si seg enig. I intervjuet sier han at de to var ment for hverandre selv før de ble født.

Sjamanen og prinsessen utviklet en vennskapelig relasjon før romantikken kom inn i bildet.

I intervjuet kommer det også frem at Dureks familie umiddelbart omfavnet prinsessen og deres forhold. Kong Harald og Sonja skal ha brukt mer tid.

– Faren min har alltid sagt, helt fra jeg var liten, at du må være tro mot deg selv, ellers vil folk se rett gjennom deg. Jeg tror kanskje at han har angret på at han har sagt det noen ganger, sier prinsessen og ler.

Märtha Louise går ikke nærmere inn på foreldrenes reaksjoner, men understreker at «å være sammen med en sjaman er veldig, ekstremt utenfor boksen.»

Rykter om brudd

I februar verserte rykter om et mulig brudd mellom prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett.

I en SMS til VG avkreftet Durek Verrett dette.

– Märtha Louise er min tvillingflamme. Vi bryr oss ikke om disse ryktene, skrev han til VG den gang.

