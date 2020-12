IKKE ELLEN: Skuespiller Elliot Page har byttet navn. Foto: Jordan Strauss / TT / NTB Scanpix

– Mitt navn er Elliot

Skuespilleren kjent som Ellen Page melder på Twitter at hen er en transperson.

– Hei venner, jeg vil dele med dere at jeg er trans, mine pronomen er han/hen, og mitt navn er Elliot. Jeg føler meg heldig som får skrive dette. For å være her. For å ha ankommet dette punktet i mitt liv.

Det skriver skuespilleren tidligere kjent som Ellen Page på Twitter. Page har også byttet navn på plattformen til Elliot Page.

Videre skriver Page at han føler seg «enormt takknemlig for de fantastiske menneskene» som har hjulpet de på veien.

– Jeg kan ikke begynne å utrykke hvor utrolig det føles å endelig kunne elske den jeg er nok til å forsøke å være mitt autentiske selv.

Publisert: 01.12.20 kl. 18:27

