DEBUT: Girl in red er Marie Ulvens musikalske prosjekt. 30. april slipper hun sitt debutalbum. Foto: Terje Bringedal, VG

Marie Ulven, Girl in red: − Vil bli verdens største artist

På tre år har Marie Ulven (22) fått nesten to millioner følgere på Instagram. Nå snakker hun, Girl in red, ut om drømmen, usikkerheten og TikTok.

Publisert: Nå nettopp

På et bordtennisbord på Grünerløkka i Oslo sitter Marie Ulven, Girl in red, med hunden Luna. Det er kaldt, og den spirende indie-poprock-stjernen er godt pakket inn.

– Jeg forelsket meg i en jente som hadde på rød hettegenser. Det er den veldig filtrede historien. Etter å ha fortalt den i tre år – egentlig var det et skikkelig vakkert øyeblikk – har jeg filt den ut til å bli bare en setning, sier Ulven om hvorfor artistnavnet ble Girl in red.

22-åringen har nesten to millioner følgere på Instagram, og hennes engelske Wikipedia-side er tre ganger så lang som den norske. Der ramses bragdene opp.

LUNA: Girl in red, Marie Ulven, med hunden Luna. Foto: Terje Bringedal

les også Disse kan bli «årets internasjonale suksess»

I 2019 ble hun kåret til Årets uhørt, deretter fulgte en P3 Gull-nominasjon og en Spellemann-nominasjon, men i 2020 vant hun P3 Gull i kategorien Årets artist.

New York Times har beskrevet henne som «en av de skarpeste og mest spennende singer-songwriters som jobber i gitarmusikkens verden». Det er nemlig i USA hun er størst, forteller artisten.

– Norge er langt bak, sier hun leende.

Om TikTok: – Digg digg digg

Ulven tror ikke mange vet at hun er norsk, men det gjør ikke noe å være størst i USA – hvert fall ikke når målet er å bli størst i verden.

– Ja, jeg vil lenger. Jeg vil bli verdens største artist. Jeg sier det seriøst, men det er også litt tull i det, for det er en så utrolig syk ting å si, sier Ulven, og fortsetter:

– Jeg forstår også når jeg sier det at det høres sykt ut. Men jeg tror faktisk musikken min kan høres overalt i verden.

Girl in red: – Jeg kan ha øyeblikk med selvsikkerhet, og øyeblikk der jeg ikke har troen på meg selv. Jeg tror det er viktig å ikke bare tro at du er «the shit» hele tiden. Det kan sikkert ta deg til topps med det og – å være litt ydmyk. Foto: Terje Bringedal

– Hva er det fansen i USA liker så godt med deg?

– Vet da faen, jeg. Det er vanskelig å si egentlig. Det er kanskje bare noe med meg. Vet ikke om det er måten jeg har promotert meg som artist, eller hva det er. Men det nice, da! Det er en fordel. Jeg har alltid vært størst i USA, og det er et stort land.

Girl in red-musikken ble brått et kodespråk skeive jenter bruker for finne hverandre på TikTok. Hvis du er jente og får spørsmålet: «Hører du på Girl in red?», så lurer hen mest sannsynlig på om du er interessert i det samme kjønn.

Låten hennes «We fell in love in October» gikk også viralt på TikTok.

– TikTok-musikk er store berg og dal-baner. Det som var stort i fjor er ikke stort mer nå. Jeg var størst for sånn to år siden på TikTok. Men fader ass, jeg elsker TikTok. Det er dritlættis. Jeg synes alle burde bruke TikTok, for det er der populærkulturen skjer, forklarer Ulven, før hun brått er i gang med å snakke om hvordan algoritmen om dagen er «fucka».

les også Marie Ulven, Girl In Red: – Jeg er ingen homoguru

Hun synes det er viktig at folk er på TikTok, men i moderate mengder.

– Hvorfor?

– Det er bare dopamin-hit. Det er digg digg digg digg. Alltid noe som er verdt å se på.

– Det er et veldig raskt medium. Er du også sånn?

– Tjaa, jeg er et offer for det jeg også. Det er ikke en god ting. Vi, folk på min alder, jobber ikke hardt nok for ting, tror jeg. Men jeg vil se meg som et unntak, fordi jeg jobber så utrolig hardt.

– Usikker på meg i verden

Latteren sitter fortsatt løst. Ulvens stemme fremstår selvsikker, og litt ironisk.

– Du virker selvsikker ...

– Wow, seriøst, nå booster du egoet mitt as! Gjør jeg det?

– Ja, men så sier du at du er veldig usikker til tider?

– Ja ja, jeg er jo det. Vet da fader, jeg. Det er bare på mennesker, i relasjoner, på meg selv, men jeg har blitt mer sikker på ting og. På spesielt estetiske ting jeg liker; musikk og interiør og sånn. Men jeg blir usikker på meg i verden av og til, sier hun, og legger til:

– Så jeg vet ikke helt hva det er. Men jeg bare er jævlig usikker, og pakker meg selv ganske godt inn, som du ser. Men jeg har bikkja her nå da, og det hjelper.

les også Girl in Red: – Jeg undertrykte følelsene lenge

PANDEMIHUND: Girl in red adopterte fire år gamle Luna i begynnelsen av pandemien. Hun er spent på hvordan det blir for hunden når hun igjen skal på turne. Foto: Terje Bringedal

Ulven er for tiden singel, men 30. april slipper hun sitt debutalbum «If I could make it go quiet», og det er ikke strippet for kjærlighetshistorier.

– Du får vente og se. En berg og dalbane. Første album er første kapittel for kjærlighetslivet, og så kan folk følge med i neste. Jeg liker at musikken taler for seg. Jeg er en enkel kvinne på den måten der, sier hun hemmelighetsfullt.

– Utrolig tragisk greie

Men selv om den siste tiden for det meste har vært preget av beinhard jobbing med ny plate og pandemi, tror 22-åringen at musikken bare har blitt bedre.

– Det hadde ikke hørtes ut sånn som det gjør nå, om det ikke var for pandemi.

– Er det bra?

– Dritbra. Utrolig tragisk greie som skjer, men det kommer gode ting ut av vonde ting. Taylor Swifts album «Folklore» – jævlig bra ass! Hun blir jeg aldri ferdig med, hun er jævlig fet, en dame som står på og som nekter å føye seg til at kvinner blir utdatert når de er 30. Hun er legende.

les også Ukens låter uke 9: Serotonin, livsglede og forferdelige ananaser

GOOD VIBES: «Catchy», «hooky» og «good vibes energy», er ord Marie Ulven, Girl in red, bruker mye for å beskrive stemning og musikk: – Mennesker er komplekse greier. De har mye good vibes, men det er mye andre greier der og. Det er ikke enten eller. Foto: Terje Bringedal

I mars slapp Girl in red låten «Serotonin», en låt hun selv synes er ganske bra.

– Du synger «Running low on serotonin»? Noe du har følt på?

– Ja, jeg måtte skrive det, så jeg måtte føle det. Det er lite av det, og mye svingninger i mitt humør og mitt liv.

– Hvorfor er musikken din viktig?

– Nei, da kommer vi tilbake til usikkerheten. Det vet jeg ikke. Jeg synes personlig den er jævlig bra. Tidvis, spørs på selvtilliten. Men «Serotonin» for eksempel synes jeg er jævlig bra. Den synes jeg hele verden burde høre, umiddelbart, og helst i går. Det er Girl in red 2.0, sier hun, og avslutter:

– Alt har vært en reise. Jeg har dokumentert at jeg har vokst som musiker, men det er bare en reise for min del. En musikalsk utvikling for å bli den beste musikeren jeg kan bli før jeg dør.