UTESTENGT: Perez Hilton (42) ble permanent utestengt fra TikTok 12.desember. Foto: hillip Faraone / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Perez Hilton utestengt fra TikTok

Kjendisgossip-veteranen Perez Hilton (42) har blitt permanent utestengt fra TikTok etter ordkrig med Charli D’Amelio.

Nå nettopp

Nyheten delta han nylig på Twitter der han blant annet brukte hashtagen #FreePreze.

Hilton er en beryktet kjendisjournalist, som meldte seg på TikTok i august 2019. Han hadde1.6 millioner følgere. Til New York Times sier Hilton at TikTok hjalp han med å komme seg igjennom 2020.

– Jeg har vært veldig deprimert i år, og TikTok ga meg noe jeg kunne glede meg til hver dag, sier han.

Flere TikTok-brukere har villet fjerne Hilton fra appen, etter at han kritiserte verdens største tiktoker Charli D’Amelio (16) for å legge ut det han kalte «seksuelle» dansevideoer.

Fansen startet en underskriftskampanje i håp om å fjerne ham fra den populære appen. De mente at Hilton fremstod «creepy», og at det er problematisk at han kommenterer livsstilen og videoen til 16-årige D’Amelio.

Hilton mener at det var press fra de store TikTok-stjernene som førte til at han ble utestengt, men dette avviser appen. Hilton kritiserte også mange andre brukere og det grunnen til at han ble utestengt, ifølge TikTok selv.

– Vi er pliktet til å opprettholde et positivt miljø i appen. Våre rettningslinjer gjelder for alle og alt som blir delt på TikTok, og vi fjerner kontoer som gjentatte ganger bryter med våre retningslinjer, skriver en av TikTok sine talspersoner til the New York Times.

