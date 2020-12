HYLLES: Elliot Page meldte 1. desember at hen er en transperson. Foto: Richard Shotwell / TT NYHETSBYRÅN

Elliot Page: Hylles av stjerner og egen kone

– Jeg er så stolt av Elliot Page, skrev kona Emma Portner da skuespilleren nå kjent som Elliot Page meldte at hen er en transperson.

Tirsdag meldte den Oscar-nominerte skuespilleren tidligere kjent som Ellen Page at hans navn er Elliot.

– Hei venner, jeg vil dele med dere at jeg er trans, mine pronomen er han/hen, og mitt navn er Elliot. Jeg føler meg heldig som får skrive dette. For å være her. For å ha ankommet dette punktet i mitt liv, skrev hen i et brev på Twitter.

Reaksjonene har ikke latt vente på seg. Pages kone, Emma Portner, postet raskt innlegget på Instagram med en hyllende bildetekst:

– Jeg er så stolt av Elliot Page. Trans, skeive og ikke-binære mennesker er en gave til jorda. Jeg ber om tålmodighet og ro, men også at dere blir med meg i glødende støtte av transliv hver eneste dag. Elliots eksistens er en gave i seg selv. Fortsett å skinne, søte E. Elsker deg så mye.

Page skrev i sitt innlegg at han føler seg «enormt takknemlig for de fantastiske menneskene» som har hjulpet de på veien.

– Jeg kan ikke begynne å utrykke hvor utrolig det føles å endelig kunne elske den jeg er nok til å forsøke å være mitt autentiske selv.

Skuespilleren har videre fått en rekke positive kommentarer, både på Twitter og Instagram.

Miley Cyrus var en av de første til å kommentere innlegget på Instagram: «Elliot ruler!» skrev hun.

Kim Kardashian kommenterte også innlegget med tre hjerter.

Også den kjente nederlandske YouTuberen Nikkie de Jager, bedre kjent som som NikkieTutorials (25), har vist sin støtte. Både ved å kommentere innlegget, men også på sin egen Instagramprofil.

NikkieTutorials stod selv frem som transperson tidligere i år.

I tillegg har Netflix kommentert både på Instagram og Twitter:

– Så stolt av vår superhelt!

Page ble kjent etter storsuksessen «Juno» i 2007, som han blant annet ble nominert til en Oscar for. Han er også kjent fra andre storfilmer, som «X-Men», «Inception» og «Flatliners».

Page giftet seg med Emma Portner i 2018, og var sist å se i Netflix-suksessen «The Umbrella Academy».

Seriens kanal har også kommentert på Twitter:

En annen som kommentere innlegget på Twitter var skuespilleren Mark Ruffalo.

– Gratulerer, Elliot, i å forplikte deg til den fulle opplevelsen for deg selv og for å være åpen og oppriktig rundt det. Du har gjort verden til et mer tolerant sted med din forpliktelse, mot og sårbarhet. Vi er heldige som har offentlige personer som deg.

Han er kjent som Hulken fra The Avengers, og er tre ganger Oscar-nominert.

Page og kona Portner har vært gift siden 2018. Portner er profesjonell danser og advokat.

Publisert: 02.12.20 kl. 11:47