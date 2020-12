ERKLÆRTE SEG SKYLDIG: Rapperen Lil Wayne. Foto: Owen Sweeney / Invision

Lil Wayne risikerer ti år i fengsel

Rapperen har erklært seg skyldig i våpenbesittelse og kan få en saftig fengselsstraff.

Han risikerer nå opp til ti år i fengsel fordi han er tidligere straffedømt, opplyser påtalemyndighetene til CNN.

Det ladede våpenet ble funnet på et privatfly lille julaften i fjor, etter at han selv fortalte FBI-agenter at våpenet befant seg i en av hans bager.

FBI agerte etter et tips om at det var våpen og marihuana ombord i flyet.

Fredag erklærte 38-åringen seg skyldig ifølge en pressemelding fra påtalemyndighetene i Florida som CNN refererer.

– Tiltalen kommer fordi han tidligere er dømt og dermed ikke har lov til å eie våpen, sier hans advokat Howard Srebnick.

Straffeutmålingen vil skje 28. januar neste år.

Rapperen erklærte seg i 2009 skyldig i våpenbesittelse, etter at han i 2007 ble arrestert utenfor Beacon Theater i New York etter funn av en .40 kaliber pistol i turnébussen hans.

