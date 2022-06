«FORTETS VOKTER»: Triana Iglesias sier hun har satt sitt eget preg på den nye sesongen av «Fangene på fortet».

Triana Iglesias i ny programlederrolle: − Helt annerledes

Kjetil André Aamodt erstatter Bernt Hulsker i Viaplay-programmet «Fangene på fortet», mens Triana Iglesias går inn i en ny rolle etter Karen-Marie Ellefsen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er veldig fint og veldig annerledes. Og det var jo litt det jeg ville, sier Triana Iglesias i et videomøte med VG.

Hun befinner seg på innspilling av «Fange på fortet» i Frankrike sammen med sine nye programledermakkere Kjetil André Aamodt og Julie Strømsvåg.

Tidligere i år ble det kjent at Andreas «Tix» Haukeland tok over hennes rolle som programleder i det nye «Paradise»-konseptet.

– Jeg har jo lyst til at de tingene jeg gjør fremover skal være annerledes. Ikke fordi jeg var lei «Paradise Hotel» – for det var jeg ikke på noen som helst måte, jeg synes det er helt fantastisk – men når jeg først skal gjøre noe nytt så er det fint at det er noe nytt.

I GODT SELSKAP: Triana Iglesias leder den neste sesongen av «Fangene på fortet» sammen med Julie Strømsvåg og Kjetil André Aamodt.

– Dårlig stemning

I fjor var det Julie Strømsvåg og Bernt Hulsker som var programledere, mens Karen-Marie Ellefsen var gåtemester.

I april skrev VG om at Hulsker ikke lenger fikk være programleder i «Fangene på fortet». Det skjedde etter det ble kjent at han er under politietterforskning for hatefulle ytringer. Hulsker er ikke lenger tilknyttet VGTV eller managementselskapet Max Social.

Lørdag erfarte TV 2 at det er Kjetil André Aamodt som tar over hans rolle i «Fangene på fortet». Nå er det altså bekreftet.

– Jeg er gubben i flokken, alibiet for at pensjonistene skal se på. Også har jeg vekket konkurranseinstinktet til Julie. Det er et helt annet trøkk i år; nå er det ordentlig kniving og tidvis ganske dårlig stemning mellom meg og Julie, sier han.

– Det blir sinnssykt, med tårer, litt knall og fall, og også litt oppkast, skyter Strømsvåg inn.

«SOM EN SKYGGE»: Triana Iglesias sier hun er veldig glad for å få nye arbeidsoppgaver.

– Jeg er som en skygge

Iglesias får den nye rollen som «fortets vokter».

– Jeg har en helt annen rolle enn Karen-Marie, det er i hvert fall sånn jeg oppfatter det. Jeg er der som meg, og gjør min greie. Jeg er oppe i tårnet og har oversikt, også hopper jeg inn der det trengs. Jeg er som en skygge.

Iglesias var «Paradise Hotel» sitt ansiktet utad i over tolv år, og femten sesonger.

– Dette er helt annerledes. Jeg ser ikke noe som er likt, ikke måten vi jobber på, det er nye mennesker, nytt sted og en helt ny jobb. Men det var jo det jeg ville.

Det nye «Paradise»-konseptet hadde premiere forrige mandag, og fikk terningkast tre av VGs anmelder. Foreløpig har ikke Iglesias fått tid til å se programmet.

– Jeg gleder meg sånn til å se, men jeg har jo vært her. Når man jobber og samtidig har med barn, så er man så sliten på kvelden. Men jeg har det på planen, og kan tenke meg at Andreas gjør en vanvittig fin figur.

– Heftigere enn jeg trodde

Og selv om hun nå har fått helt nye arbeidsoppgaver, er det visse ting ved «Fangene på fortet» hun også kjenner igjen fra «Paradise Hotel»-karrieren.

– Det er veldig «goodfeel» i bunn, og det føler jeg det var på «PH» også, selv om veldig mange, spesielt pressen, ville trekke frem intriger og skandaler.

– Alt jeg skal gjøre på TV for Viaplay fremover skal være «good feeling». Det er jo det jeg liker, og det er en forutsetning for at jeg skal jobbe med reality.

Aamodt er enig i Iglesias beskrivelse av programmet han nå leder.

– En ting er at det er øvelser som er kule og lættis. Men her er det også mennesker som får oppleve mer enn bare lek og moro. De mestrer ting som gjør at de går bort i en krok og gråter litt, men så kommer de tilbake med et smil om munn. Det er ganske heftig, mye heftigere enn jeg trodde, sier han.

Deltagerne er foreløpig ikke offentliggjort – men både Aamodt, Iglesias og Strømsvåg sier det er en god blanding av folk som kommer til å lage god konkurranse-TV.