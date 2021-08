FLYTTET UT: Mamma Mary og pappa Fredrik var med på første skoledag på Herlufsholm Kostskole for prins Christian. Foto: Keld Navntoft, Kongehuset

Arveprinsen (15) flytter hjemmefra

Bare 15 år gammel har den danske arveprinsen Christian flyttet hjemmefra for å begynne på kostskole.

Av Jørn Pettersen

Publisert: Nå nettopp

Flere danske medier omtaler denne saken tirsdag kveld, blant andre Ekstra Bladet.

Christian, som er den eldste sønnen til kronprins Frederik og kronprinsesse Mary, har nå pakket sine kofferter på Amalienborg Slott og flyttet ut i provinsen.

Nærmere bestemt til Herlufsholm Kostskole i Næstved, som ligger på Sydsjælland.

Her skal prins Christian gå på gymnas de neste tre årene, skriver Ekstra Bladet og flere andre danske aviser.

Selv om kostskolen har hatt mange prominente elever i sine rekker, blant annet prins Christians fetter, Nikolai - sønn av prins Joachim og hans fraskilte kone Alexandra, er det ikke bare godord å hente om miljøet på skolen.

– Herlufsholm er berømt og beryktet for kjeft, avstraffelser og et miljø blottet for omsorg, skriver Ekstra Bladet.

I desember i fjor ble det for øvrig kjent at arveprinsen hadde testet positivt for corona etter et utbrudd på Tranegårdskolen i Hellerup, hvor Christian gikk den gangen.