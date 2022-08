«SPIDER-MAN»: Tom Holland på premieren av «Spider-Man: No Way Home» i desember.

«Spider-Man»-stjernen trekker seg fra sosiale medier: − Skadelig

Tom Holland (26) forteller i et nytt innlegg at han synes at sosiale medier er skadelig for hans mentale helse.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg havner i en spiral når jeg leser ting om meg på nettet. Til syvende og sist er det veldig skadelig for min mentale helse, sier Tom Holland i en ny video på Instagram.

Skuespilleren, som spiller «Spider-Man», har vært fraværende fra sosiale medier de siste ukene.

Holland forklarte at han synes at plattformer som Twitter og Instagram er overstimulerende og overveldende.

– Så jeg bestemte meg for å ta et skritt tilbake og slette appen.

Han var bare på Instagram for å dele avgjørelsen for fansen, og fortalte at han forblir offline for å ta vare på seg selv.

Skuespilleren sier i videoen at han synes det er et forferdelig stigma rundt mental helse.

– Å be om hjelp og søke hjelp er ikke noe vi burde skamme oss over, men det er noe som er mye lettere sagt enn gjort, sier han.

I videoen deler Holland mange apper for mental helse, som han også bruker selv.

«SPIDER-MAN»: Tom Holland spiller «Spider-Man» i mange filmer i Marvel-universet. Her sammen med medskuespiller Zendaya Coleman i en av filmene.

Mange reaksjoner

Innlegget har skapt reaksjoner blant mange.

Popstjernen Justin Bieber kommenterte «elsker deg mann».

Fans har skrevet at de er takknemlige for at han deler om situasjonen sin, og at de forstår hvorfor han vil trekke seg tilbake.

«Tusen takk for at du sprer bevissthet om mental helse.» skriver en fan i kommentarfeltet.