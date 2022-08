SKILT: Angelina Jolie søkte kort tid etter hendelsen om skilsmisse.

Jolie og Pitt: Nye detaljer kommer frem i FBI-rapport

Angelina Jolie anklager Brad Pitt for å ha skadet henne i en opphetet krangel om bord på et privatfly i 2016.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ifølge en FBI-rapport CNN har fått tak i, skal det ha oppstått en anspent situasjon da det daværende paret dro, sammen med deres seks felles barn, til Los Angeles med fly.

I rapporten forteller Jolie at Pitt først hadde kommet i en anspent situasjon med et av barna, før han ba Jolie bli med bak i et privat rom i flyet.

Bakerst i flyet påstår Jolie at Pitt «tok tak i hodet hennes», «grep henne i skuldrene», ristet henne og dyttet henne inn i veggen mens han ropte diverse ting til henne. Han skal blant annet ha sagt «du ødelegger denne familien.»

GIFT: Paret møttes under innspillingen av Mr. og Mrs. Smith i 2003, og har seks barn sammen.

Jolie skal ha pådratt seg skader i både rygg og albue som et resultat av hendelsene på flyet, og CNN kan fortelle at bilder av skadene ligger vedlagt i rapporten.

Helte øl på henne

Rapporten sier at Pitt skal ha fortsatt å drikke gjennom turen, og senere helte øl over henne.

Etter at de landet i Los Angeles, hadde paret en fysisk krangel, hvor Jolie sier at Pitt hindret henne og barna å forlate flyet i 20 minutter.

FAMILIEN: Angelina Jolie sier at hun valgte å gå fra Brad Pitt for barnas skyld.

Pitt ble ikke arrestert eller siktet i sammenheng med hendelsen. FBI valgte i enighet med alle partene å ikke ta ut kriminell siktelse, grunnet flere faktorer, sier de i en uttalelse til CNN.

Kort tid etter hendelsen søkte Jolie om skilsmisse, og de skilte seg i 2019. De har siden hatt pågående rettssaker om eierskapsfordeling og foreldrerett over de minste barna.

Jolie har i ettertid sagt at hun forlot Pitt for barna sin skyld, og at hun ikke angrer på avgjørelsen.

I 2017 sa Pitt i et intervju til GQ at han hadde sluttet å drikke, etter at det hadde blitt for mye drikking det siste året.