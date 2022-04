Nye detaljer: Artist med på tyverier av designmøbler for en halv million

Artisten er siktet for fem frekke luksustyverier, og har tilstått alle forhold. I fjor var han med på å stjele over 50 dyre designstoler fra en coronastengt Bjørvika-restaurant.

VG omtalte siktelsen mot den norske artisten i mars i år, og kan nå avsløre flere detaljer rundt de omfattende tyveriene han skal ha vært med på:

I mars i fjor tar seks menn seg inn på den libanesiske restauranten Feniqia i Oslo sentrum.

Blant dem en norsk artist, to kunstnere og en fotograf, ifølge VGs opplysninger.

De er ikke på jakt etter meze, tabbouleh eller hummus. Denne mandagskvelden står dansk design på menyen, og de har ingen planer om å betale for seg:

De begår angivelig et stortyveri og får med seg over 50 Carl Hansen-stoler til en verdi av omkring 280.000 kroner, får VG opplyst.

Nå kan VG fortelle at artisten er siktet for grovt tyveri, etter at han i fjor vinter var med på fem slike tyveriraid i Oslo, hvor de involverte stjal designklassikere for til sammen en halv million kroner.

Totalt har miljøet, som besto av ni menn, stjålet for mange hundre tusen kroner, ifølge VGs opplysninger.

STOLTE IKKE PÅ OPPKLARING: Da restaurant Feniqia anmeldte stoltyveriet, turte ikke daglig leder Russell Wagan (38) å stole på oppklaring. Nå vil han takke politiet så mye for at stolene havnet tilbake på plass.

Angrende artist

Mannen har de siste årene gjort suksess med kritikerroste album, og vunnet priser.

Hans forsvarer, Mette Yvonne Larsen, har uttalt til NRK at han angrer dypt på det han har gjort.

Strafferammen for grovt tyveri er seks år, men dommer for lignende forhold peker på en mulig straff på omkring ett års ubetinget fengsel. Mannen har tilstått lovbruddene han er siktet for, noe han etter alt å dømme vil få strafferabatt for når saken kommer opp for Oslo tingrett.

Ifølge VGs opplysninger ønsker han seg en tilståelsesdom.

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra mannens forsvarer eller manager på nåværende tidspunkt. Politiadvokat Nora Eek-Nielsen ønsker ikke å kommentere saken.

Frekk metode

Det spesielle tyverimiljøet artisten var en del av, ble avslørt av Oslo-politiet i fjor vår. De ni mennene hadde ifølge politiet drevet med omfattende tyverier av stoler, lamper og annet dyrt interiør fra kontorlokaler, interiørbutikker og serveringssteder.

Og tyverimetoden var av den ekstra frekke sorten:

De gikk rett og slett rett inn i lokalene i åpningstiden, og bar stoler og annet interiør ut av lokalene. Noen ganger under ansattes åsyn, ifølge politiet.

På en overvåkningsvideo kan man se at noen av mennene er ikledd vanlige klær, kun maskert av munnbind og luer.

Sofa og stoler

VG får opplyst at artisten var med på tyveriraid i januar, februar og mars 2021, sammen med andre menn fra dette spesielle miljøet.

Over to dager i januar stjal de designstoler fra samme kantine til en samlet verdi av omkring 75.000 kroner, får VG opplyst.

En uke senere var han på nytt tyveriraid.

Like før klokken 18 gikk han og to andre menn inn på Kaffebrenneriet i Barcode og tok med seg en Fjordfiesta-stol, som skal ha en verdi på hele 30.000 kroner, ifølge VGs opplysninger.

Barista Ingrid Elise Heier sier tyveriet har vært en snakkis blant de ansatte.

– Politiet kom tilbake med stolen her for litt siden, smiler hun og betjener kaffetørste kunder.

KLASSIKER: Kaffebrenneriet pryder vindusrekken sin med fire slike designklassikere, Fjordfiesta-stoler designet av Svein Ivar Dysthe. Nylig fikk de en av dem tilbake fra politiet.

Senere samme kveld som kafé-tyveriet, stjal banden en Cassina-sofa, som skal ha en verdi på hele 100.000 kroner, fra et lokale i Vika, før artisten i mars var med på det omtalte raidet på restaurant Feniqia i Bjørvika.

Daglig leder ved restauranten, Russell Wagan (38), forteller at stolene ble stjålet under en corona-nedstengning, like før åpning av restauranten.

– Vi ble helt deprimerte. Vi hadde ikke nok stoler til å åpne, så vi måtte låne og kjøpe billigere stoler. Det var en veldig dårlig start, sier Wagan.

Stolene var ikke forsikret, så de håpet virkelig at politiet skulle løse saken.

– Vi vet ikke helt hvordan de har kommet seg inn, ettersom overvåkningskameraet ikke var installert da, forteller Wagan, som ikke kan få takket politiet nok for innsatsen.

– Stolene er en del av helheten og designet her, avslutter han.

BJØRVIKA: To av tyveriene fant sted i Bjørvika i Oslo, blant annet her fra Kaffebrenneriet.

Finn-annonser

Fire menn har sittet varetektsfengslet i saken, men ikke artisten. Da politiet ransaket hjemmene til de fire, beslagla de dyre møbler for flere hundre tusen kroner.

Gjerningspersonene har stjålet gjenstander til bruk i egne hjem, men har også solgt videre på auksjoner og nettsteder, ifølge politiet. To av mennene skal også ha stjålet to Bjarne Melgaard-verker fra galleriet Fine Art på Tjuvholmen i Oslo, ifølge TV 2.

Da politiet gikk til aksjon i fjor sommer, uttalte de at miljøet består av menn i 30-åra med norsk bakgrunn bosatt hovedsakelig i Oslo. Noen er ukjent for politiet, mens andre er tidligere straffedømt.

En av de pågrepne, en mann i 40-årene, hadde tilknytning til miljøet som var involvert i Nokas-ranet i 2004. Han erkjenner delvis straffskyld, sier advokat Øystein Storrvik.

To kunstnere i 30-årene, en av dem tidligere dømt for tyverier og vold, og en fotograf, må sannsynligvis også svare for møbel-tyverier, som politiet kan bevise ved hjelp av Instagram-bilder, Finn-annonser og videoovervåkning, får VG opplyst.

Advokat Kjell T. Dahl forsvarer den ene kunstneren.

– Saken er kompleks og det er så langt ikke tatt stilling til skyldspørsmålet, sier han.

VG har vært i kontakt med den andre kunstnerens advokat, Eitya Rehman, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt. Advokat Annette Barlinn uttalte i mars at hennes klient, fotografen, stiller seg uforstående til siktelsen, og at han nekter straffskyld.