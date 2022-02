REAGERER: Artist og låtskriver Stian Thorbjørsen synes ikke det er morsomt at statsministeren ikke overholdt regjeringens coronaregler.

«Staysman» om Støres barbesøk: − Blir litt trist

Artisten Stian «Staysman» Thorbjørnsen reagerer på Jonas Gahr Støres uttalelse om at overtredelse av «meteren» på byen ikke er så farlig.

– Man resignerer jo litt, sier han til VG.

Tirsdag ba statsministeren alle om å overholde «meteren» og bruke sunn fornuft. På bar dagen etter, overholdt ikke Støre selv regelen.

Kommentaren til Støre om at «det ikke er så farlig» om man lener seg mot noen», og «vi går ikke med en meter stillas rundt oss», fikk Thorbjørnsen til å skrive på Facebook:

«Jau, er ikke så farlig», men for enormt mange mennesker er meteren forskjellen på et levebrød eller ikke. Det her begynner å bli latterlig. «Er ikke så farlig, nei ... greit nok, fjern hele regelen da, så man kan konsert på en ordentlig måte igjen.»

Til VG sier artisten at regjeringens videreføring av nettopp meteren, er den viktigste årsaken til at konserter fortsatt ikke kan gjennomføres på en ordentlig måte.

– Når overhodet for den samme regjeringen da går ut med at «det er ikke så farlig», resignerer man jo litt og blir litt trist på vegne av en hel bransje, sier Thorbjørnsen.

Jonas Gahr Støre: På barbesøk.

Artisten presiserer at han har vært heldig under pandemien, med programlederjobber og andre inntektskilder.

– Men for bandmedlemmer, crew og alle konsertstedene man vanligvis besøker, har det jo vært ekstremt tøft.

Jeg har vel hatt en følelse av håpløshet til tider. Nå ser det ut til at det åpner opp igjen, og det skal bli godt.

Dagen etter tirsdagens pressekonferanse, arrangerte Troms Arbeiderparti «Pub og politikk» på baren og kafeen Amtmandens i Tromsø, med statsministeren på gjestelisten.

Tidligere i dag uttalte helsedirektør Bjørn Guldvog om Støres at ingen er perfekte.