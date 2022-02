SUPERSTJERNE: Kim Kardashians fraseparerte ektemann Kanye West.

Brudd for Kanye West og Julia Fox

Den ferske romansen med den italiensk-amerikanske skuespilleren Julia Fox er over etter en drøy måned.

Av Kari Spets

Publisert: Nå nettopp

Kanye West (44), eller Ye – som han nå kaller seg – er igjen singel. Romansen med den italiensk-amerikanske skuespilleren Julia Fox (31), som ble bekreftet 6. januar, er nå over.

Dette ifølge In Touch, som skriver at en representant for Fox uttaler følgende til dem: «Julia og Kanye forblir gode venner og samarbeidspartnere, men er ikke lenger sammen». Også US Magazine har fått bekreftelse fra representanten.

SKUESPILLER: Julia Fox på premieren til filmen «No Sudden Move» i 2021.

Fox har tidligere delt flere bilder i Interview Magazine fra det hun kalte en «date night» med rapperen og beskrev at de to fikk en «umiddelbar forbindelse» da de møttes på nyttårsaften.

«Det er så morsomt å være omgitt av energien hans», skrev hun.