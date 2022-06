MODELL OG FORRETNINGSKVINNE: Hailey Bieber, her på MET-gallaen i New York i vår.

Hailey Bieber saksøkt

En klesfabrikant mener at supermodellen (25) har brutt varemerkeloven.

Hailey Biebers nye hudpleieserien bærer hennes eget mellomnavn – Rhode. Det gjør også et ni år gammelt klesmerke, som nå mener at Bieber har stjålet deres tittel.

Purna Khatau og Phoebe Vickers, som står bak klesmerket RHODE gikk tirsdag til sak mot Hailey Bieber i New York, skriver People – som viser til rettsdokumenter.

Saksøkerne skriver at de siden lanseringen i 2013 har jobbet hardt for å bli et anerkjent produkt, som nå selges i luksusbutikker og at stjerner som Beyoncé og Rihanna er blant deres kunder.

Klesmerket RHODE forventes ifølge søksmålet å ha en omsetning på om lag 145 millioner kroner i år.

Saksøkerne mener at de eier varemerket og at de har sikret seg retten til å ekspandere til også å gjelde andre produkter, som sminke og hudpleieprodukter.

Derfor setter de svært liten pris på at Hailey Bieber tidligere denne måneden lanserte nettopp det. Saksøkerne mener det skaper forvirring i markedet at Bieber nå selger produkter med samme navn.

«Vi engster oss alvorlig for fremtiden. Vi har lagt blod, svette og tårer i dette merket i årevis. Det er skuffende for meg at en kvinnelig entreprenør, som vi lenge har vært en stor beundrer av, prøver å kvele det vi har bygd opp», heter det fra Khatau i søksmålet.

Vickers peker i sin begrunnelse på at Bieber har varslet at hun vil ekspandere, og at hun har signalisert at det vil komme klær også.

Stolt ektemann

Da modellen lanserte sine produkter nylig, fikk hun skryt av popstjerne-ektemannen Justin Bieber (28).

«Jeg er så stolt av deg, kjæresten min. Ingen vet hvor mye lidenskap og omsorg du har lagt i dette», skrev han på Instagram.

Hailey Bieber har ikke besvart Peoples henvendelser. Hun har heller ikke kommentert søksmålet i sine sosiale mediekanaler.

Tirsdag, samme dag som søksmålet ble registrert, la hun ut en post på Instagram at mottagelsen på hennes RHODE føles som «en drøm»