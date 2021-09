TAR PAUSE: Britney Spears’ advokat, Mathew Rosengart, bekrefter overfor Page Six at stjernen har valgt å ta en sosiale medier-pause.

Britney har slettet Instagram

Britney Spears' Instagram-konto er slettet. Ifølge kjendisnettstedet TMZ skal hensikten være å holde en lav profil i forbindelse med rettssaken mot faren.

Publisert: Nå nettopp

Instagram-kontoen hennes var slettet tirsdag kveld norsk tid.

Kjendisnettstedet TMZ viser til kilder som hevder det var bekymringer i kretsen rundt artisten om at hun blant annet hadde lagt ut innlegg der hun var toppløs. Det kan skape et negativt inntrykk hos dommeren i rettssaken, skriver nettstedet.

Faren Jamie Spears har hatt kontroll over formuen hennes i 13 år. Hun krever at han fratas rollen som verge. 29. september skal artisten vitne i rettssaken.

Til Page Six bekrefter Spears’ advokat Mathew Rosengart at hun har valgt å ta en pause fra sosiale medier.

BORTE: «Finner ikke bruker» er beskjeden som kommer opp hvis du går inn på Instagram-kontoen.

Det er bare to dager siden Spears brukte Instagram til å kunngjøre at hun har forlovet seg med kjæresten Sam Asghari. Paret har vært sammen i fem år. Spears har vært gift to ganger før.